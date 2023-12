Starz annule Shining Vale

La série Shining Vale est annulée par Starz après deux saisons.

Shining Vale, la fin d’une ère sur Starz

Le rideau est tombé sur la série d’horreur-comédie Shining Vale. Starz, la chaîne de télévision qui diffusait le programme, a annoncé l’annulation de la série après deux saisons, mettant fin aux aventures de Pat Phelps, incarnée par l’actrice Courteney Cox, et sa famille perturbée par des apparitions fantomatiques dans leur nouvelle demeure.

Le retrait de la série de la plateforme de streaming

Starz a décidé de retirer entièrement les deux saisons de sa plateforme de streaming d’ici fin 2023. C’est ce qu’a révélé le magazine Variety il y a quelques semaines, à peine trois semaines après la diffusion du dernier épisode de la saison 2. Le co-créateur de la série, Jeff Astrof, espère toujours voir la série atterrir dans un autre studio pour une troisième saison déjà partiellement écrite.

Un avenir incertain pour Shining Vale

La question de savoir si le casting de Shining Vale pourra se réunir pour une autre saison sur une nouvelle plateforme reste à trancher. Cependant, les chances semblent minces. En effet, dans le sillage des grèves d’Hollywood de 2023, de nombreux réseaux et plateformes de streaming ont annulé plusieurs de leurs propres émissions et pourraient être trop occupés pour se concentrer sur les rejets d’autres chaînes. De plus, il n’y a pas beaucoup de précédents de reprises de séries annulées par Starz par d’autres plateformes.

Une lueur d’espoir ?

Malgré l’annulation de la série et son retrait imminent, il est fort probable que les saisons de Shining Vale continuent d’être disponibles sur d’autres plateformes. En effet, de nombreux services de streaming, tels que Prime Video et Hulu, proposaient la série via Starz. Celle-ci est également disponible à la location sur diverses plateformes VOD, y compris Vudu, Google Play et Apple TV. Ainsi, la série pourrait continuer à être accessible aux téléspectateurs et pourrait même se révéler viable pour une éventuelle relance si elle parvient à se créer une audience de culte.