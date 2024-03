Star Wars : tout savoir sur les Chevaliers de Ren

Les Chevaliers de Ren dans la saga Star Wars sont des énigmatiques disciples du côté Obscur, qui suivent Kylo Ren et servent comme agents de chaos et de destruction sous sa direction.

Les Chevaliers de Ren se présentent comme une force incontournable de l’univers Star Wars. Bien qu’ils aient fait leur apparition dans la trilogie de suite, leur existence remonte à des siècles. Leur histoire reste mystérieuse, mais voici ce que nous savons.

Ils ont été dirigés par Kylo Ren, le petit-fils de Dark Vador, pendant l’ère de la Nouvelle République. Cependant, leur héritage est bien plus ancien. Il a été confirmé qu’ils existaient depuis des siècles en tant que légendes du côté obscur. Ils n’étaient ni Jedi ni Sith, mais des utilisateurs du côté obscur, désigné par eux comme “L’Ombre”.

Même l’Empereur Palpatine a reconnu leur valeur, les appelant des “instruments contondants”. Il a réussi à les convaincre de servir dans les derniers mois de la Guerre Civile Galactique. Les Chevaliers de Ren ont fini par devenir les agents secrets de Palpatine, par peur de sa puissance.

Avant de se ranger du côté de Palpatine, les Chevaliers étaient alliés à Lady Qi’ra de l’Aube Écarlate. Cette dernière cherchait à détruire les Sith et leur emprise sur la galaxie. L’implication des Chevaliers dans ce combat a mené à un affrontement mémorable avec Dark Vador.

On en pense quoi ?

Les Chevaliers de Ren ont toujours été un mystère fascinant de l’univers Star Wars. Leur histoire, bien que peu détaillée, est riche et complexe. Ils sont un rappel que la Force ne se limite pas aux Jedi et aux Sith, et qu’il existe d’autres formes de pouvoir. Leur présence ajoute une dimension et une profondeur supplémentaires à la saga.