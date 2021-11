Star Wars : Adam Driver ne serait pas contre le retour de Kylo Ren

Le retour de Kylo Ren avec Adam Driver dans un film Star Wars ?

Si le nouveau grand méchant dans la dernière trilogie Star Wars de l’arc Skywalker a fortement popularisé le comédien américain Adam Driver (Girls, Silence, House of Gucci) auprès d’une certaine communauté, sa performance dans le rôle de Kylo Ren a été vivement critiquée à plusieurs reprises au point qu’il ne soit pas reconnu comme légitime à jouer dans un opus majeur de la plus grande licence space opera au monde. Néanmoins, il réussira à gommer certains défauts dans le dernier film pour être apprécié comme il se doit par les fans du monde entier.

Bien que Kylo Ren trouve la mort en aidant Ray à combattre Palpatine, il n’est pas improbable qu’il puisse revenir d’entre les morts d’ici quelques années comme d’autres membres de la famille Star Wars. Et pour le coup, Adam Driver est prêt pour ce moment : “Je ne suis absolument pas opposé à cela. Pour moi, c’est le réalisateur qui est important, donc ma seule préoccupation est de travailler avec de grands cinéastes. Quelle que soit la taille du projet… ça n’a jamais été une source d’intérêt pour moi, dans une certaine mesure. Il y a des choses intéressantes pour les deux. Je me contente toujours de suivre les personnes avec lesquelles je serais intéressé à travailler, et de voir si je conviendrais pour le rôle – des choses comme ça. Donc non, je ne suis pas réticent à l’idée de revenir dans cette licence.”

Adam Driver dans la peau de Kylo Ren en vidéo