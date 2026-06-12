Star Trek Discovery : l’explication du Burn reste un vrai pari

Le Burn a cassé la galaxie de Star Trek au 32e siècle. Plus étonnant encore, sa cause tient à un seul personnage, et ça change tout pour Discovery.

En bref Le Burn a détruit le voyage spatial

Sa cause remonte à Su’Kal

Discovery bascule vers la reconstruction

Le Burn n’a pas seulement fourni à Star Trek: Discovery un grand mystère. Il a surtout pulvérisé l’ordre galactique. Quand tous les cristaux de dilithium en cours d’utilisation explosent, les vaisseaux de Starfleet sautent avec, le voyage plus rapide que la lumière devient presque inutilisable, et la Fédération s’effondre dans la foulée.

C’est le décor que découvre l’équipage de l’USS Discovery après son saut de 2258 à 3188, à la fin de la saison 2. À la place de l’autorité fédérale, il tombe sur la Emerald Chain, un syndicat criminel géant, dans une galaxie reprise par le commerce brutal et l’esclavage. Des pans entiers de l’espace se replient sur eux-mêmes. Même les Klingons, selon la série, perdent leur planète d’origine et deviennent nomades.

Quand tout le réseau galactique s’éteint

Ce qui rend le Burn si violent, c’est le timing. Le dilithium était déjà une ressource rare et très recherchée dans la franchise. Le cataclysme arrive donc au pire moment possible, quand la matière qui alimente les moteurs est déjà en train de manquer.

Résultat ? Une civilisation interstellaire coupée en morceaux. Et c’est important pour lire la suite de Discovery : les trois dernières saisons, puis Star Trek: Starfleet Academy, se placent dans un monde d’après, pas dans un âge d’or spatial.

La cause la plus intime possible

La série ne donne la clé qu’à la fin de sa saison 3, dans Su’Kal et The Hope That Is You, Part 2. L’équipage comprend d’abord que les explosions n’ont pas eu lieu exactement au même instant, elles ont rayonné depuis un point précis. En remontant cette trace, l’USS Discovery découvre un holodeck flottant et un unique survivant, Su’Kal, un jeune Kelpien devenu adulte.

Son histoire est franchement étrange, même pour Star Trek. Alors qu’il était encore dans le ventre de sa mère, le vaisseau de ses parents s’est écrasé sur une planète saturée de dilithium. Cette exposition aurait créé chez lui un lien psychique avec le minerai. Plus tard, sa mère, condamnée, l’a placé dans un programme holographique conçu pour l’élever seul. Quand elle meurt, le petit Su’Kal, encore incapable de réguler sa douleur, pousse un cri de détresse. Et ce choc mental atteint le dilithium proche, puis celui de toute la galaxie.

Ce que Discovery fait de ce traumatisme

C’est Saru, d’abord second puis capitaine, qui parvient à le sortir de là. Lui aussi Kelpien, il lui explique l’histoire d’un peuple élevé comme proie par une autre espèce, et l’aide à quitter l’holodeck pour rejoindre Kaminar. La série considère ensuite que Su’Kal est assez stable émotionnellement pour qu’un nouveau Burn n’ait plus lieu.

Mais Discovery répète quand même le schéma en saison 4 avec la Dark Matter Anomaly, une vague gravitationnelle destructrice finalement liée, elle aussi par accident, à des êtres lointains, les Species 10-C, qui exploitaient du boronite pour protéger leur monde. Bon, l’idée se tient, mais la redite saute aux yeux.

Le plus intéressant est ailleurs. Starfleet existe encore au 32ᵉ siècle, en version réduite et clandestine. Le Discovery, modernisé après son arrivée, rejoint cette flotte et tente de ramener les espèces isolées vers la coopération. La série, longtemps obsédée par l’affrontement, glisse alors vers la diplomatie. Et c’est sans doute là que le Burn compte vraiment, comme fracture qui oblige enfin Star Trek à reparler de reconstruction.