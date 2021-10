Square Enix travaille toujours à porter Final Fantasy 14 sur Xbox

Final Fantasy 14 pourrait encore voir le jour sur Xbox. Le réalisateur Naoki Yoshida est aujourd'hui assez confiant.

Le MMORPG Final Fantasy 14 de Square Enix est disponible depuis un certain temps maintenant. Il est jouable sur PC, macOS, PS4 et PS5, mais il est totalement absent de la plate-forme Xbox. En 2015, nous apprenions que ceci était dû à un accord d’exclusivité, mais l’année suivante, le réalisateur et producteur du jeu Naoki Yoshida déclarait qu’une version pour Xbox restait une possibilité.

Final Fantasy 14 pourrait encore voir le jour sur Xbox

Aujourd’hui, soit environ cinq ans plus tard, toujours aucune version Xbox en vue. Que se passe-t-il donc ? La bonne nouvelle, c’est que Square Enix et l’équipe de FF14 n’ont pas abandonné le projet de porter le jeu sur Xbox, mais la mauvaise nouvelle, c’est que rien de concret n’a encore été annoncé. C’est ce qui ressort d’une interview que Naoki Yoshida a donnée à Easy Allies.

Le réalisateur Naoki Yoshida est aujourd’hui assez confiant

Selon ses propres mots : “Alors je me sens mal de dire la même chose chaque année mais nous sommes encore en discutions avec Microsoft et j’ai l’impression que nos échanges prennent une tournure positive. Je ne veux pas dire que nous n’avons pas de version Xbox mais j’espère que je pourrais très bientôt partager de bonnes nouvelles avec les joueurs.”

Naoki Yoshida déclarait par ailleurs qu’il adorerait partager davantage de détails mais il ne peut, à l’heure actuelle. Cela étant dit, avec Final Fantasy 14 qui n’en finit plus de gagner en popularité et d’évoluer, grâce à sa nature de MMORPG, tant que les joueurs y jouent, que le jeu arrive sur Xbox ou non n’importe finalement pas énormément. Quoi qu’il en soit, il semblerait que les joueurs Xbox qui attendent de pouvoir jouer à ce FF14 pourront peut-être le faire. Quant à savoir quand, c’est une tout autre histoire…