Spotify lance un nouvel abonnement partagé Premium Duo

Les services de streaming, audio comme vidéo, sont aujourd'hui nombreux. Et les utilisateurs font souvent profiter leur compte à plusieurs personnes. Dans le cadre de la famille ou non, d'ailleurs. Il existe des offres adaptées pour ces cas-là.

En termes de streaming de musique à la maison, Spotify est parfaitement au courant qu’il y a probablement plus d’une personne qui souhaite profiter du catalogue. C’est pour cette raison que l’entreprise propose une offre famille qui permet à plusieurs utilisateurs de profiter du même compte pour un tarif moindre que la somme des abonnements individuels. Mais si vous n’êtes pas (encore) une famille, simplement vous et votre partenaire ?

Spotify lance son offre Premium Duo, un abonnement Premium à partager à deux

Si vous n’avez pas besoin d’un abonnement Spotify Famille, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que la plate-forme vient de lancer un nouvel abonnement Spotify Premium Duo. Comme son nom l’indique, le Premium Duo est conçu pour être partagé par deux personnes en même temps, vous et votre partenaire, dans la majorité des cas, dans un même foyer. Cette nouvelle offre Premium Duo est proposée au tarif de 12,99€ par mois, soit 2€ moins cher que l’abonnement Famille. Et c’est aussi moins cher que de prendre deux abonnements simples. Le premier mois est offert.

Avec la playlist Duo Mix accessible en exclusivité

Selon le communiqué de Spotify : “Avec ce tout nouvel abonnement Premium Duo, chaque utilisateur dispose de son propre compte Premium et peut profiter des avantages de Spotify Premium. Cela inclut l’absence de publicités, l’écoute à la demande et notre catalogue de plus de 50 millions de titres ainsi que l’accès à plus d’un million de podcasts. De plus, les abonnés Premium Duo peuvent écouter leurs propres playlists n’importe quand, individuellement, sans interruption et accéder au Duo Mix exclusif, une playlist mise à jour régulièrement faite spécialement pour vous deux, pour découvrir des musiques que vous aimez tous les deux.”