Spotify laisse échapper des vidéos pornographiques dans ses recherches

Des contenus pornographiques ont été découverts sur Spotify, soulevant des interrogations sur la sécurité des utilisateurs.

Tl;dr Des vidéos pornographiques ont été découvertes dans les résultats de recherche sur Spotify, suscitant une controverse.

Ces contenus ont échappé à la modération de Spotify, soulevant des questions sur l’efficacité de ses contrôles.

Spotify a supprimé les vidéos signalées, mais les utilisateurs critiquent la complexité du processus de signalement et la persistance de ces incidents.

Le porno s’invite chez Spotify

Un utilisateur de Reddit a récemment partagé une capture d’écran montrant une vidéo pornographique apparaissant dans les suggestions de recherche pour l’artiste britannique M.I.A sur Spotify. Bien que cette vidéo spécifique n’ait pas été visible lors de nouvelles recherches, d’autres contenus similaires ont été trouvés. En explorant l’onglet « Vidéo », des contenus pornographiques publies par des comptes suspects, parfois anonymes ou portant des noms aléatoires, ont été identifiés. Ces contenus semblent être intégrés sous forme de podcasts, un format qui semble contourner la modération de la plateforme de streaming musical.

Des failles dans la modération de Spotify

Selon Laura Batey, représentante de Spotify, les contenus signalés ont été supprimés pour violation des politiques de la plateforme, qui interdisent strictement le matériel sexuellement explicite. Toutefois, la manière dont ces vidéos ont pu échapper aux systèmes de modération reste floue. Le processus actuel de signalement des contenus problématiques est également critiqué : les utilisateurs doivent copier l’URL et passer par une page web externe pour dénoncer une infraction, rendant l’opération peu intuitive et laborieuse.

Un problème persistant sur Spotify

Les vidéos récemment découvertes ne sont pas un cas isolé. Des utilisateurs ont rapporté sur Reddit des contenus similaires, avec des exemples d’audio érotique apparaissant même dans les recommandations personnalisées comme la playlist « Discovery Weekly ». Ce phénomène, qui persiste depuis des années, avait déjà été documenté dans un article de Vice en 2022, évoquant également des couvertures de playlists créées par des utilisateurs affichant des images explicites.

Des questions sur la sécurité et l’image de Spotify

Ces incidents soulèvent des inquiétudes sur la capacité de Spotify à modérer efficacement sa plateforme. Alors que l’entreprise investit dans des contenus exclusifs et des fonctionnalités avancées, la présence de pornographie ternit son image et remet en question son engagement envers un espace sûr pour tous les utilisateurs. À mesure que la plateforme s’étend au-delà de la musique, vers les podcasts et les vidéos, elle devra renforcer ses mécanismes de détection et offrir des outils plus simples pour signaler les violations.