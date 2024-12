Reddit lance « Reddit Answers », une fonctionnalité de recherche alimentée par l’IA

Reddit Answers améliore l'expérience utilisateur du site web communautaire Reddit en fournissant des réponses plus précises et pertinentes.

Tl;dr Reddit interdit aux entreprises d’extraire ses données sans accord de licence.

Reddit Answers se présente comme un outil de recherche propulsé par l’IA.

Il est en phase de test et sera déployé progressivement.

Reddit en guerre contre l’exploitation de ses données

Plus tôt cette année, Reddit a pris des mesures strictes contre certaines compagnies high-tech majeures, y compris des moteurs de recherche. La plateforme a déclaré que ces dernières ne seraient désormais plus autorisées à extraire les données de son site à moins de conclure des accords de licence.

Une présentation de Reddit Answers

En réaction, Reddit a décidé de lancer sa propre fonctionnalité de recherche, propulsée par l’intelligence artificielle. Baptisée Reddit Answers, cette nouvelle fonctionnalité fournit des résumés de conversations et de publications à travers le site dans une interface conversationnelle. Le but est de permettre à Reddit de fournir directement des résultats pertinents pour des requêtes que les gens pourraient autrement trouver via des recherches Google, où il est devenu de plus en plus courant d’ajouter « Reddit » à ses requêtes.

Une interface intuitive pour les utilisateurs

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, « Reddit Answers » ne cherche pas à apporter une réponse unique comme le ferait une recherche Google. Au lieu de cela, « les outils ont fait remonter une série de points clés directement tirés de fils de discussion pertinents sur Reddit », explique Serkan Piantino, VP du produit. Les conversations sont directement liées dans l’interface, tout comme les subreddits pertinents où les utilisateurs peuvent approfondir des sujets similaires.

Il est à noter que beaucoup de suggestions intégrées de Reddit sont centrées sur des questions de produits, comme « quel est le meilleur aspirateur robot » ou « quel est le meilleur sérum à la vitamine C ». Cela soulève la question de savoir si l’entreprise pourrait éventuellement monétiser cette nouvelle fonctionnalité de recherche. « C’est quelque chose que nous avons envisagé à un haut niveau, mais nous n’avons pas de plans immédiats pour la monétisation », a déclaré Piantino.

Un déploiement progressif pour Reddit Answers

Pour l’instant, la fonctionnalité est encore en phase bêta et sera déployée lentement. Reddit Answers commence à être proposé à un « nombre limité » d’utilisateurs aux États-Unis sur le web et iOS, avec un déploiement plus large prévu pour l’année prochaine.