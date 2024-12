Spotify réagit aux accusations de Drake : aucun favoritisme pour Kendrick Lamar

Face aux accusations de Drake, la plateforme de streaming musical Spotify se défend face à des allégations de manipulation de streams.

Tl;dr Drake reproche à Spotify d’avoir favorisé Kendrick Lamar en manipulant les écoutes de Not Like Us.

Spotify réfute ces allégations, affirmant que ses pratiques promotionnelles sont transparentes et limitées.

Pendant ce temps, Kendrick Lamar a sorti un nouvel album et semble s’éloigner du conflit.

Les accusations de Drake

Le mois dernier, le rappeur canadien Drake a accusé Spotify et Universal Music Group (UMG) d’avoir artificiellement gonflé les chiffres de streaming du morceau de Kendrick Lamar, Not Like Us. Cette piste, vue comme une attaque directe dans leur rivalité, aurait bénéficié d’un traitement préférentiel sur Spotify, selon le rappeur canadien. Il a également accusé UMG de diffamation, affirmant que le label savait que la chanson diffusait de fausses accusations à son égard. Ces affirmations ont intensifié une bataille juridique déjà enflammée entre les deux stars du hip-hop.

La réponse de Spotify

Spotify a nié fermement les allégations dans une déclaration officielle et des documents juridiques. Selon un porte-parole, la plateforme de streaming musical n’a aucun intérêt économique à privilégier Not Like Us par rapport aux morceaux de Drake. Ils ont révélé qu’une seule campagne publicitaire Marquee pour ce titre avait été achetée en France pour la modique somme de 500 euros. Les documents opposent également les affirmations de Drake, réfutant toute entente entre Spotify et UMG pour réduire les coûts de licence ou recommander activement la chanson.

La position d’UMG et la réaction de la scène rap

UMG a qualifié les accusations de Drake d’« offensantes et fausses », soulignant leur engagement envers des pratiques éthiques. Pendant ce temps, des figures comme Snoop Dogg se sont exprimées sur cette affaire. Lors d’un podcast, Snoop Dogg a exprimé son respect pour Kendrick Lamar tout en admettant avoir partagé un extrait du morceau dissident de Drake, Taylor Made Freestyle. Le légendaire rappeur a souligné que Kendrick Lamar, en tant qu’artiste, avait le droit de raconter sa vérité.

Kendrick Lamar passe à autre chose

Malgré le tumulte, Kendrick Lamar a surpris ses fans avec la sortie de son nouvel album, GNX, le 22 novembre dernier. Dans une critique élogieuse, le média NME a salué cet opus comme une transformation de l’énergie négative de l’année en une leçon d’amour. Tandis que Drake poursuit ses démarches judiciaires, Kendrick Lamar semble avoir choisi de canaliser le conflit dans sa musique, continuant de porter le flambeau de la scène rap de la côte Ouest. Cette réponse artistique marque un contraste frappant avec les actions plus litigieuses de Drake.