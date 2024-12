Spotify Car Thing est-il vraiment mort ?

Découvrez comment déjouer la disparition du Spotify Car Thing et continuer à profiter d’une expérience musicale optimale en voiture.

Tl;dr Spotify a arrêté son lecteur de musique embarqué, le Car Thing.

Des utilisateurs ont détourné leur Car Thing en « DeskThing ».

Le DeskThing peut être transformé en contrôleur musical ou en clavier de macros.

La deuxième vie du Car Thing de Spotify

En mai dernier, Spotify annonçait la fin prochaine de son lecteur de musique embarqué, le Car Thing. L’entreprise a tenu sa promesse et tous ces petits appareils, montés sur le tableau de bord, sont désormais inutilisables, laissant leurs utilisateurs avec un morceau de circuits, d’écrans et de boutons qui n’est plus bon qu’à être recyclé.

L’essor du « DeskThing »

Malgré l’arrêt du support par Spotify et l’invitant à le recycler, certains utilisateurs n’ont pas dit leur dernier mot. Grâce à la magie d’internet, le Car Thing a trouvé une seconde vie. Il suffit de se munir d’un câble USB et d’ouvrir la console pour transformer ce lecteur de musique de voiture en « DeskThing ».

Une visite sur le subreddit ‘r/SpotifyCarThingJBreak’ vous montrera que jailbreaker votre ancien Car Thing et installer un nouveau système d’exploitation est l’une des utilisations les plus courantes de ce nouvel objet. De nombreux tutoriels vidéo sont disponibles pour vous guider dans cette opération.

Les nouvelles utilisations du DeskThing

Une fois le nouveau système d’exploitation installé, vous pouvez commencer à installer des applications sur votre DeskThing. Certains utilisateurs ont notamment choisi de le transformer en contrôleur musical. À travers l' »app store » du DeskThing, vous pouvez installer l’application Spotify, qui fait exactement ce qu’on attend d’elle : contrôler votre musique.

Vous pouvez également installer des contrôleurs qui commandent les applications musicales sur votre ordinateur, comme Spotify, Apple Music et bien d’autres. Si vous souhaitez une option de contrôle de votre musique toujours accessible sans avoir à ouvrir une fenêtre différente sur votre écran, le DeskThing peut être une solution intéressante.

Si vous êtes prêt à vous salir les mains, vous pouvez même transformer votre DeskThing en clavier de macros. Une multitude de possibilités s’offrent à vous sur GitHub, notamment un hack de macropad particulièrement intéressant.

Et pourquoi pas jouer à Doom ?

Et pour les plus audacieux, sachez que le DeskThing peut même être utilisé pour jouer à Doom. Une prouesse technologique qui prouve une fois de plus que le recyclage peut prendre des formes surprenantes et créatives.