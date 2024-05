Le “Car Thing” de Spotify deviendra bientôt le “Car Brick” de Spotify

La société a annoncé qu'elle cessera ses activités le 9 décembre. Qu'est-ce que cela signifie pour ses employés et clients ?

Tl;dr Spotify arrête son “Car Thing”, un appareil de streaming pour voitures.

Ce dispositif, conçu pour les automobilistes sans système moderne, sera inopérant dès le 9 décembre.

Spotify ne prévoit pas de lancer un produit de remplacement.

L’appareil peut être réinitialisé et jeté, sans option de remboursement ou d’échange.

Le “Car Thing” de Spotify, dispositif pour voitures, tire sa révérence

Spotify fait ses adieux à son produit hardware “Car Thing“. Lancée il y a seulement trois ans, cette expérimentation va bientôt tirer sa révérence. L’entreprise a annoncé jeudi dernier que l’appareil cesserait d’être opérationnel le 9 décembre.

Un accessoire devenu superflu dans une ère technologique moderne

Le “Car Thing” s’adressait aux conducteurs désireux d’écouter Spotify dans leur voiture, mais dépourvus de systèmes modernes dotés d’applications de diffusion intégrées. Facturé à 90 dollars, ce dispositif permettait de contrôler le service avec la reconnaissance vocale et des boutons prédéfinis, le tout sur un écran tactile couleur de quatre pouces. Cependant, Spotify avait déjà cessé de le produire au milieu de l’année 2022.

Dans un aperçu daté de 2021, Billy Steele d’Engadget avait écrit que ce gadget semblait superflu au premier abord, mais s’était révélé utile après deux semaines d’utilisation. Il avait écrit : “Bien qu’il semble que seuls les inconditionnels de Spotify seraient intéressés par ce type de produit, il procure une mise à jour pour les voitures plus anciennes”

Pourquoi Spotify met fin à ce dispositif ?

La société a officiellement indiqué qu’elle mettait fin à son premier produit matériel dans le cadre de ses “efforts continus pour rationaliser ses offres“. Cela signifie, en d’autres termes, qu’elle cherche à économiser de l’argent. Cette décision lui permettra également de se concentrer sur le développement de nouvelles fonctionnalités, afin d’offrir une expérience améliorée à tous ses utilisateurs.

Quant à savoir quoi attendre de ces nouvelles fonctionnalités, seul l’avenir nous le dira. Spotify n’a pas l’intention de lancer un produit de remplacement ou une nouvelle version du “Car Thing”. Néanmoins, il n’est pas nécessaire de posséder un produit dédié pour écouter Spotify en voiture : on peut tout simplement connecter son téléphone via Bluetooth ou câble, et bon nombre de conducteurs disposent désormais d’Android Auto et Apple CarPlay, qui offrent bien plus que la simple écoute de musique.

Qu’adviendra-t-il du dispositif ?

Spotify recommande de réinitialiser le dispositif et de s’en débarrasser après sa date d’expiration en décembre. L’entreprise ne propose aucun remboursement ni option d’échange, un point à garder à l’esprit si elle décide un jour de lancer d’autres expériences matérielles limitées.