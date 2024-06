Spotify remboursera les achats du Car Thing

Il faut prendre contact avec le service clientèle en fournissant un justificatif d'achat valide. Ces conditions sont-elles claires pour vous ?

Tl;dr Spotify offre des remboursements pour son produit Car Thing.

L’entreprise supprimera le dispositif de voiture le 9 décembre 2024.

Des utilisateurs se sont plaints de la non-offre de remboursements.

Un procès collectif a été déposé contre Spotify.

Le remboursement de Spotify pour les appareils Car Thing

Selon une déclaration récente, Spotify a discrètement commencé à offrir des remboursements pour ses appareils de streaming pour voiture, les Car Thing, qui deviendront bientôt obsolètes. Les clients ayant une preuve d’achat peuvent maintenant contacter le service clientèle pour être remboursés.

Suppression controversée du produit

Spotify a été fortement critiquée pour son annonce de supprimer tous les appareils Car Thing le 9 décembre 2024. Dans une démarche que la société a décrit comme étant “une partie de nos efforts continus pour optimiser notre gamme de produits” et “se concentrer sur le développement de nouvelles fonctionnalités”. Cela a suscité la colère de beaucoup.

Les réactions des utilisateurs

Parmi les critiques, de nombreux utilisateurs Gen Z sur TikTok ont exprimé leur frustration dans des vidéos. D’autres se sont plaints directement à Spotify via Twitter et le support client. On a rapporté que certains interlocuteurs du service client de Spotify n’offraient que quelques mois d’accès Premium gratuit, tandis que d’autres affirmaient qu’aucun remboursement n’était prévu.

Action en justice contre Spotify

Pour couronner le tout, Spotify fait face à une action en justice collective. Le procès, déposé devant la Cour du district sud de New York, accuse Spotify d’avoir trompé les clients en vendant un produit à 90 dollars voué à l’obsolescence sans offrir de remboursement. Il convient de noter que ces remboursements ont commencé avant le dépôt de cette plainte.

Ainsi, toute personne ayant une preuve d’achat valide devrait se voir proposer un remboursement. Si vous avez essayé depuis et que vous avez été refusé, nous vous recommandons de les recontacter.