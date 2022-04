Splatoon 3 vise une sortie pour la rentrée

Les Inklings et les Octalings vont pouvoir disputer des matchs hauts en couleur aussi bien à Cité-Clabousse qu’à travers la Contrée Clabousse dans Splatoon 3.

Les batailles en ligne à quatre contre quatre du mode Guerre de territoire de Splatoon 3 peuvent donner lieu à des affrontements enflammés grâce au Transperceur (un nouveau type d’arme en forme d’arc qui permet d’envoyer de l’encre latéralement et verticalement) dans des anciennes arènes comme de nouvelles, dont Banlieue Balibot. En plus des matchs multijoueurs, le troisième opus du FPS familial de Nintendo proposera également une campagne solo inédite et la prochaine itération du mode coopératif Salmon Run.

Dans le mode histoire solo, vous rejoindrez Numéro 3 dans un combat contre les turbulents Octariens et découvrirez les secrets d’un lieu mystérieux appelé Alterna, une contrée de la Cité Clabousse, et de la bouillie hirsute. Lorsque vous plongez dans le mode Salmon Run, vous vous associez à des coéquipiers pour repousser des vagues de dangereux boss Salmonidés, dont certains sont de taille colossale.

Une bande-annonce pour Splatoon 3

Splatoon 3 sortira le 9 septembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.

A noter que les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel possédant un exemplaire de Splatoon 2 peuvent accéder au DLC Octo Expansion : “L’Octaling Numéro 8 se réveille sur le quai obscur d’une station de métro sans le moindre souvenir. Il doit se frayer un chemin à travers un mystérieux complexe souterrain dans une aventure qui s’étend sur 80 missions pleines de défis. Celles et ceux capables de s’extirper du chaos des profondeurs pourront ensuite participer aux matchs multijoueur sous forme d’Octaling.“