Spider-Noir saison 2 : pourquoi ces 5 vilains colleraient parfaitement au décor

Le succès de Spider-Noir alimente déjà les attentes autour d’une saison 2. Cinq ennemis de Spider-Man ressortent, avec une logique très noire et très pulp.

En bref La saison 2 n’est pas détaillée officiellement

Cinq vilains collent particulièrement à l’univers noir

Le Jackal ferait avancer tout le lore

Le vrai sujet autour de Spider-Noir, ce n’est pas juste son casting ou son noir et blanc. C’est sa méthode. La série a pris des ennemis très connus de Spider-Man pour les refaire dans une grammaire de film noir, avec Silvermane, Sandman, Tombstone et Megawatt déjà passés par ce filtre. Et comme le Ben Reilly de Nic Cage, ici appelé The Spider, a retrouvé son rôle de héros, l’idée d’une saison 2 paraît presque naturelle.

Une suite qui basculerait vers le cinéma de monstres

Là où c’est malin, c’est que la proposition ne consiste pas à empiler des noms connus. La logique avancée est plus large, passer des super-criminels déjà vus aux créatures, avec un parfum de séries B des années 1940. Vous voyez le mouvement. Le noir reste là, mais il se mélange à l’horreur et à la science-fiction d’époque.

Ce cadre colle bien à l’origine de Ben Reilly, marquée par la guerre et par une morsure venue d’une expérience de laboratoire. En gros, la série a déjà préparé le terrain pour des mutations plus franchement monstrueuses.

Le Lézard et Tarantula collent au passé du héros

Curt Connors, alias The Lizard, est sans doute le choix le plus évident dans cette optique. Son histoire de médecin militaire amputé, lancé dans des recherches pour faire repousser les membres avant de finir transformé par un sérum reptilien, a tout ce qu’il faut. Tragédie, science qui dérape, corps qui devient autre chose. Franchement, dans cet univers, ça marche presque tout seul.

À côté, Tarantula jouerait une autre carte, celle du tueur de l’ombre. Le personnage a souvent été un mercenaire ou un assassin dans les comics, avec un fond politique sud-américain selon ses incarnations. Pour Spider-Noir, la source imagine un exécutant au service du grand méchant, potentiellement lié aux mêmes expériences arachnéennes que Ben Reilly. L’idée d’une signature meurtrière fondée sur une morsure d’araignée a quand même de l’allure.

Rhino et Doctor Octopus, deux paris plus risqués

Le cas Rhino est intéressant parce que le live-action l’a déjà tenté, sans convaincre. Ici, le ton un peu plus pulp de Spider-Noir pourrait enfin le rendre crédible, en version gangster russe à la peau plus dure, aux os plus denses et à la force brute. Pas besoin d’en faire trop. Juste un colosse qui fonce à travers les murs.

Pour Doctor Octopus, la réinvention serait encore plus poussée. Un Otto Octavius savant fou, capable de créer d’autres créatures avant de révéler sa propre mutation, avec quatre véritables tentacules. L’image est forte, surtout dans ce format en noir et blanc où des toiles organiques pourraient répondre à des jets d’encre.

Le Jackal serait le vrai moteur de la suite

S’il ne devait en rester qu’un, ce serait The Jackal. Pas seulement parce que Miles Warren n’a jamais été adapté en live-action, mais parce qu’il peut tenir toute l’architecture d’une saison. Généticien brillant, allié apparent de Ben Reilly, puis cerveau derrière les créatures et les manipulations, il relierait tout.

Et surtout, il touche au cœur du mythe de Ben Reilly, le clonage. Dans les comics, Miles Warren est justement celui qui crée ce personnage. Si Spider-Noir allait jusque-là, la série ne se contenterait plus de remixer des vilains, elle commencerait à redessiner son futur. C’est là que l’enjeu devient intéressant.