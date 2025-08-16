Spider-Man: Beyond the Spider-Verse croisera le fer avec Shrek 5

Sony et DreamWorks misent sur le même créneau en 2027 pour captiver les spectateurs.

Tl;dr Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sortira le 25 juin 2027, juste cinq jours avant Shrek 5, créant un affrontement direct au box-office.

Les deux franchises sont des poids lourds, avec des succès critiques et financiers importants, et visent un public familial et intergénérationnel.

Ce duel pourrait reproduire un phénomène culturel à la « Barbenheimer », sauf si l’un des studios décide de décaler sa sortie.

Un été 2027 sous tension pour le box-office

Ce n’est plus un secret : l’été 2027 s’annonce comme un véritable champ de bataille pour les amateurs de cinéma d’animation. Après avoir fait patienter ses fans pendant des mois, Sony vient d’annoncer que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, troisième et ultime chapitre de la trilogie à succès, verra finalement le jour en salles le 25 juin 2027. Ce report de trois semaines place le film dans une période stratégique, profitant du pic de fréquentation des salles en début d’été, quand les familles cherchent à se divertir après la fin des classes.

Pourtant, cette nouvelle date entraîne une collision inattendue : cinq jours plus tard, c’est au tour de Shrek 5 d’opérer son grand retour, programmé par Universal et DreamWorks Animation pour le 30 juin 2025. Ce nouvel opus marque la première aventure principale du célèbre ogre vert depuis plus d’une décennie, porté par les voix historiques de Mike Myers, Eddie Murphy et Cameron Diaz. Autant dire que l’attente – alimentée par douze ans d’absence – ne fait qu’attiser la curiosité autour du film.

L’héritage des franchises et un duel annoncé

En jetant un œil aux chiffres, difficile d’ignorer l’importance commerciale de ces deux mastodontes. La saga Shrek, dont chaque épisode majeur a dépassé les 750 millions de dollars de recettes mondiales (à l’exception du premier volet qui flirtait déjà avec près de 485 millions), s’appuie sur une fanbase fidèle depuis sa création. Même constat côté super-héros : le premier volet animé consacré à Miles Morales avait rapporté près de 394 millions dans le monde et affichait un taux d’approbation critique rare (97% sur Rotten Tomatoes), tandis que sa suite, Across the Spider-Verse, a tutoyé les sommets avec plus de 690 millions au box-office.

Mêmes cibles, nouveaux enjeux pour l’industrie

La confrontation entre ces deux univers n’est pas anodine : tous deux misent sur un public jeune et intergénérationnel – Millennials comme Gen Z –, susceptible pourtant d’hésiter face au prix croissant des billets. Il serait audacieux d’affirmer que la majorité du public se précipitera voir les deux films durant leur première semaine d’exploitation. En revanche, ce choc frontal pourrait bien rappeler l’engouement suscité par « Barbenheimer » en juillet 2023.

Au final, même si rien n’exclut encore une ultime modification du calendrier (les studios n’en sont pas à leur premier report), tout laisse penser que ce rendez-vous marquera un tournant pour la saison estivale. Pour l’heure, on sait déjà que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, réalisé par Bob Persichetti et Justin K. Thompson, comptera sur un casting vocal prestigieux : Shameik Moore, Hailee Steinfeld, ou encore Karan Soni. Les fans peuvent réviser en retrouvant les premiers volets sur Hulu… avant l’épreuve du feu en salle.

A surveiller…

Quelques questions restent donc en suspens :

L’un des deux studios prendra-t-il finalement la décision stratégique de décaler sa sortie ?

L’alchimie culturelle façon « Barbenheimer » sera-t-elle au rendez-vous ?

Surtout, quel film remportera ce duel inédit du box-office ?

Une chose est sûre : cinéphiles comme professionnels auront les yeux rivés sur cette confrontation sans précédent.