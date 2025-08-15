Le report de Shrek 5 offre à DreamWorks une chance unique de corriger un défaut majeur

Le report de la sortie de Shrek 5 offre à DreamWorks une occasion précieuse de revoir sa copie. Ce délai supplémentaire pourrait permettre au studio d’apporter des améliorations significatives à un aspect important du film en préparation.

Un report inattendu pour un retour très attendu

Le studio Universal Pictures, associé à DreamWorks Animation, vient de repousser la sortie de « Shrek 5 » à l’été 2027. Initialement prévue plus tôt, cette décision intervient après la diffusion d’un premier teaser où le public retrouvait avec enthousiasme – ou parfois perplexité – les incontournables Shrek, Fiona, Donkey, mais aussi leur fille adolescente, Felicia, désormais doublée par Zendaya. Étrangement, ses frères triplés restent absents du casting révélé jusqu’à présent, ajoutant encore au mystère entourant ce cinquième opus.

Nouveaux designs : une évolution qui divise

Ce qui a surtout fait réagir la communauté, c’est le choix artistique de donner aux héros emblématiques un look plus épuré, très éloigné du style brut et décalé qui a bâti l’identité des premiers films. Certains observateurs n’hésitent pas à comparer ces nouveaux designs à ceux des productions récentes de Walt Disney Animation Studios. Un comble, pourrait-on dire, alors que tout l’ADN de la franchise réside dans sa capacité à tourner en dérision les contes de fées façon Disney.

Néanmoins, difficile d’ignorer que les avancées technologiques poussent aujourd’hui les studios à moderniser leurs personnages. La saga « Toy Story » de Pixar en est l’exemple frappant : chaque suite apporte une mise à jour graphique tout en respectant le design originel. Pour « Shrek », l’enjeu est différent puisque le scénario inclut un saut temporel conséquent — dix-sept ans séparent ce nouvel épisode du précédent. Revoir nos héros vieillis et parents d’adolescents semble donc cohérent… tant que cela s’inscrit dans la continuité esthétique déjà installée.

L’effet Sonic : une remise en question salutaire ?

Certains fans évoquent désormais un parallèle avec la saga « Sonic the Hedgehog ». On se souvient qu’après une première bande-annonce mal reçue par le public, les studios avaient pris la décision radicale de revoir totalement le design du hérisson bleu avant sa sortie cinéma, récoltant au final un succès critique et populaire inattendu.

La situation pourrait-elle inspirer DreamWorks Animation ? Si la réaction négative persiste autour des visuels dévoilés pour « Shrek 5 », ce délai supplémentaire laisse effectivement une opportunité précieuse aux artistes pour ajuster leur copie et renouer avec l’esprit frondeur qui a valu au film d’origine son Oscar. Reste désormais à espérer que cette pause créative sera également mise à profit pour offrir un scénario solide et fidèle au ton si particulier de la franchise.

Pour mémoire, la sortie officielle de « Shrek 5 » est fixée au 30 juin 2027. En attendant, les nostalgiques comme les curieux guetteront chaque nouvelle image ou annonce susceptible d’éclairer ce retour très scruté au pays du marais…