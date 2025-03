Ces personnages emblématiques doivent faire leur retour dans Shrek 5

Après des années d’attente, Shrek 5 est enfin sur les rails. L’occasion parfaite pour ramener des personnages cultes qui ont marqué la saga.

Shrek 5 pourrait leur offrir une nouvelle chance, en modernisant leurs rôles et en jouant sur la nostalgie des premiers volets.

Leur retour permettrait de mêler anciens fans et nouvelle génération autour d’une aventure inédite.

Le retour inattendu d’un méchant culte ?

Même si Lord Farquaad a fini englouti par Dragon dans le premier film, le royaume de Fort Fort Lointain n’a sûrement pas dit son dernier mot ! On a déjà vu Farquaad revenir sous forme de fantôme dans l’attraction Shrek 4D, alors pourquoi pas une résurrection officielle dans Shrek 5 ? Ce serait l’occasion parfaite de renouer avec l’ambiance des débuts de la saga. Et avec John Lithgow (sa voix originale) à nouveau sous les projecteurs grâce à Conclave, le timing est idéal. Un come-back de ce vilain emblématique pourrait faire vibrer la fibre nostalgique des fans de la première heure. Après tout, rien n’est impossible dans un conte de fées !

Les princesses oubliées, prêtes pour leur revanche

Blanche-Neige, Cendrillon, la Belle au Bois Dormant et Raiponce n’ont pas eu beaucoup de chance dans Shrek le Troisième. Réduites à de simples clichés, elles mériteraient bien une seconde chance dans Shrek 5. Le film pourrait revisiter leurs personnages en s’inspirant des tendances actuelles, comme les versions revisitées des remakes live-action de Disney. Imagine Blanche-Neige en guerrière ou Cendrillon entrepreneure ! Cela permettrait d’apporter des blagues inédites et de dépoussiérer ces figures un peu datées. Redonner vie à ces princesses permettrait aussi de diversifier les personnages féminins du film.

La vieille dame, l’ancienne propriétaire de l’Âne

Peu de gens se souviennent de cette mystérieuse vieille femme qui possédait l’Âne avant qu’il ne devienne l’acolyte de Shrek. Pourtant, son retour pourrait être l’occasion d’explorer son histoire et d’étoffer son personnage, qui jusqu’ici reste très flou. Pourquoi avait-elle un animal qui parle ? Que devient-elle après l’avoir vendu ? Avec un nouveau design et une vraie personnalité, elle pourrait offrir un twist inattendu à l’intrigue de Shrek 5. Ce serait aussi une belle occasion d’apporter une touche de nouveauté tout en piochant dans le lore existant de la saga.

Le Grand Méchant Loup, à ne pas laisser derrière

Le Grand Méchant Loup a souvent été relégué au rôle de simple faire-valoir comique dans les premiers volets de Shrek. Mais après le succès de Le Chat Potté 2: La Dernière Quête et son personnage de Death, un autre loup iconique, il serait dommage d’abandonner complètement ce personnage ! Une nouvelle version du Grand Méchant Loup pourrait surprendre : pourquoi pas lui donner un rôle plus important, voire lui offrir une rédemption ? Shrek 5 pourrait ainsi jouer avec l’idée de réinventer ce personnage, en laissant de côté ses anciennes blagues douteuses. Ce serait l’occasion parfaite de montrer qu’il reste encore de la place pour ce loup dans le Far Far Away.

Le chiot qui a conquis tous les cœurs

Perrito, révélé dans Le Chat Potté 2: La Dernière Quête, est rapidement devenu l’un des personnages préférés des fans. Impossible de l’imaginer absent de Shrek 5, surtout après la scène post-générique où il part avec Potté et Kitty en direction de Fort Fort Lointain ! Sa candeur et son enthousiasme apporteraient un vent de fraîcheur dans l’univers de Shrek. Et on rêve déjà de voir l’Âne réagir face à ce nouveau compagnon aussi bavard que lui. En intégrant Perrito, le film réussirait à séduire à la fois les nostalgiques des premiers volets et les nouveaux venus conquis par La Dernière Quête.