La saga Sonic au cinéma va se poursuivre en 2027

Paramount Pictures annonce le développement de Sonic the Hedgehog 4.

Tl;dr Sonic the Hedgehog 4 est officiellement en préparation pour une sortie en 2027.

Sonic the Hedgehog 3, attendu pour faire un carton au box-office, débute avec 85% sur Rotten Tomatoes.

Le casting de Sonic the Hedgehog 3 comprend Jim Carrey, Ben Schwartz et Keanu Reeves.

Une franchise qui ne ralentit pas

L’annonce de Sonic the Hedgehog 4 arrive alors que Sonic the Hedgehog 3 s’apprête à conquérir le box-office. Ce troisième opus semble bien parti pour être le grand succès de la saison des fêtes. En plus de son potentiel commercial, Sonic the Hedgehog 3 est d’ores et déjà salué par les critiques, avec une note impressionnante de 87% sur Rotten Tomatoes.

Un succès durable au box-office

Les deux premiers films de la franchise ont rapporté ensemble 725,2 millions de dollars au box-office mondial. À cela s’ajoutent plus de 180 millions de dollars générés par les locations et les achats numériques. Ce succès a également inspiré un spin-off sur Paramount+, intitulé Knuckles, sorti plus tôt cette année. Adaptée de la célèbre franchise de jeux vidéo créée par Sega en 1991, la série continue d’attirer les fans de longue date et les nouvelles générations.

Une équipe créative fidèle

Jeff Fowler, qui a réalisé les trois premiers films Sonic, reste à la barre pour ce quatrième opus. Sonic the Hedgehog 3 voit le retour de Jim Carrey dans le rôle du Dr Ivo Robotnik, le principal antagoniste de Sonic, ainsi que de Ben Schwartz, qui prête sa voix au héros. En plus de son rôle habituel, Carrey incarne également le grand-père de son personnage, Gerald Robotnik. Le casting inclut également James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey et Keanu Reeves, qui interprète Shadow the Hedgehog, un personnage emblématique du jeu vidéo.

Un avenir prometteur pour Sonic

Avec ses succès critiques et commerciaux, ainsi que l’engouement pour ses personnages emblématiques, la franchise Sonic the Hedgehog continue d’élargir son univers. Paramount Pictures semble confiant dans son pari de prolonger la saga, misant sur un mélange d’action, d’humour et de nostalgie pour ravir les spectateurs. Sonic the Hedgehog 4 devrait à nouveau captiver petits et grands, tout en consolidant la place de la saga dans l’univers du cinéma familial.