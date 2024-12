Sonic the Hedgehog 3 : plusieurs scènes post-crédits sont annoncées

Le troisième film en live-action de la licence Sonic the Hedgehog surprendra les spectateurs avec plusieurs scènes post-générique, ajoutant encore plus d'excitation et de suspense à cette prochaine aventure cinématographique.

Les attentes grandissent pour Sonic the Hedgehog 3

L’excitation monte parmi les fans de la célèbre franchise de l’éditeur japonais Sega, car le troisième opus de Sonic the Hedgehog est sur le point de débarquer sur le grand écran. Selon une annonce faite lors de la CCXP par Paramount, le film présentera non pas une, mais plusieurs scènes post-crédits qui risquent de tenir les spectateurs en haleine jusqu’à la dernière seconde.

De nouveaux personnages à l’horizon

Le réalisateur Jeff Fowler avait déjà laissé entendre que Sonic 3 introduirait de nouveaux personnages, tout comme les deux premiers films de la série. Les fans peuvent donc s’attendre à voir des personnages favoris de la série Sega, tels que Metal Sonic, Amy, Rouge the Bat, et Fang the Hunter, mais aussi des personnages des comics IDW détenus par Sega, comme Doctor Starline, Tangle, et Whisper.

Le succès de la franchise Sonic the Hedgehog

Les deux premiers films Sonic the Hedgehog ont connu un succès retentissant, et l’attente autour du troisième opus est palpable. Le producteur Toby Ascher a exprimé sa confiance en l’avenir de la franchise lors d’une présentation Sonic Central en septembre dernier, déclarant que « l’univers de Sonic est riche en histoires. Je ne nous vois pas ralentir de sitôt. »

Ce qui nous attend dans Sonic the Hedgehog 3

D’après ce que nous avons pu voir jusqu’à présent, Sonic the Hedgehog 3 devrait largement adapter les événements de Sonic Adventure 2. Le prochain film Sonic pourrait également adapter les événements d’un autre jeu de la franchise, bien que cela reste à voir. Le 20 décembre 2024, les multiples scènes post-crédits de Sonic 3 devraient nous donner une meilleure idée des plans de Paramount.