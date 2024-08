Sonic the Hedgehog 3 : un changement de formule nécessaire pour éviter une grande déception

Prévu pour Noël 2024, Sonic the Hedgehog 3 du réalisateur Jeff Fowler entraîne Sonic et ses amis dans une bataille contre une alliance maléfique formée par Dr. Robotnik et un mystérieux nouveau rival.

Tl;dr Sonic the Hedgehog 3 doit faire évoluer la formule de la franchise.

La troisième opus doit se focaliser sur Sonic, Tails et Knuckles.

Faire passer Tails ou Knuckles en arrière-plan serait regrettable.

L’approche en équipe de Sonic the Hedgehog 3 bénéficierait aussi à Shadow.

Une formule à réinventer pour Sonic the Hedgehog 3

Pour que Sonic the Hedgehog 3 soit un succès, une refonte majeure de la formule de la franchise est nécessaire. Les deux premiers films Sonic the Hedgehog ont été bien accueillis par les fans de la franchise vidéoludique de l’éditeur japonais Sega, mais ils ont connu des difficultés à équilibrer leurs larges distributions. Le troisième opus se doit de repenser cette dynamique pour se surpasser.

Un focus égalitaire : la clé du succès

Sonic the Hedgehog 3 doit alors réussir à être un véritable film d’ensemble et non une histoire centrée uniquement sur Sonic. Le premier film a principalement mis en avant Sonic, tandis que Tails et Knuckles étaient relégués au second plan. Pour ne pas répéter cette erreur, Sonic, Tails et Knuckles doivent être traités comme un casting d’ensemble, avec des arcs narratifs équilibrés et interconnectés.

Ne pas sous-estimer l’importance de Tails et Knuckles

Le personnage de Tails a été mis de côté dans Sonic the Hedgehog 2, et ce serait une déception immense de le laisser en retrait une fois de plus. Les fans attendent depuis longtemps que Tails ait une présence majeure dans les films. De la même manière, Knuckles, après le développement intéressant qu’il a reçu dans la série dérivée Knuckles, ne doit pas être réduit à un rôle secondaire.

Une approche en équipe bénéfique pour Shadow

Faire de Sonic the Hedgehog 3 un film d’ensemble n’est pas seulement bénéfique pour les trois personnages principaux. Cette structure d’équipe aide également Shadow. En évitant de diviser les scènes entre Sonic, Tails, et Knuckles, le film a plus de place pour développer Shadow en tant qu’anti-héros complexe.