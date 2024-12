Sonic the Hedgehog : vers un éventuel remplacement de Robotnik ?

Le réalisateur de Sonic the Hedgehog évoque la possibilité de remplacer l'acteur incarnant Robotnik lors des prochaines adaptations cinématographiques.

Tl;dr Jim Carrey pourrait ne pas reprendre son rôle de Dr. Robotnik dans les futurs films Sonic the Hedgehog.

Le réalisateur Jeff Fowler envisage d’autres méchants potentiels pour remplacer Dr. Robotnik.

Sonic the Hedgehog 3, avec Jim Carrey, sortira le 20 décembre.

Des doutes sur le retour de Jim Carrey dans Sonic

Jim Carrey, connu pour son interprétation du Dr. Ivo Robotnik, également appelé Eggman, dans la série de films Sonic the Hedgehog, a suscité des interrogations sur son éventuel retour dans les prochains volets. Le réalisateur Jeff Fowler a donné son point de vue sur la question lors d’une entrevue avec ComicBook.

Le futur du personnage Dr. Robotnik

En réponse à une question sur un éventuel remplacement de Jim Carrey dans le rôle de Dr. Robotnik, Fowler a déclaré : “Honnêtement, je ne peux imaginer personne d’autre que Jim dans le rôle de Robotnik. Mais pour la suite, nous devrons discuter des prochaines étapes.”

Il est clair que la sortie du prochain film, Sonic the Hedgehog 3, aura un impact significatif sur les décisions futures concernant le personnage.

Des alternatives possibles pour le rôle du méchant

Malgré les incertitudes quant à l’avenir de Jim Carrey dans la franchise, la bonne nouvelle est que l’univers de Sonic regorge de méchants potentiels. Des personnages comme Metal Sonic de Sonic CD, Black Doom de Shadow the Hedgehog, ou Chaos de Sonic Adventure pourraient être d’excellents choix pour remplacer Dr. Robotnik.

Dans Sonic the Hedgehog 3, qui marque la troisième apparition de Carrey dans le rôle de Dr. Robotnik, le personnage de Shadow the Hedgehog, doublé par Keanu Reeves, prend le rôle de l’antagoniste principal, reléguant Dr. Robotnik au second plan.

Une éventuelle retraite de Jim Carrey

Jim Carrey a souvent évoqué la possibilité de prendre sa retraite, mais il a également confirmé qu’il serait ouvert à l’idée de revenir si un bon scénario ou projet se présentait. La sortie de Sonic the Hedgehog 3 est prévue pour le 20 décembre. Pour tous les fans de Sonic, restez à l’affût des dernières nouvelles sur ComicBook.