Jim Carrey, alias le grand-père de Robotnik dans Sonic 3, a participé à la conception des prothèses

Jim Carrey, dans le rôle de Gerald, le grand-père de Robotnik dans Sonic 3, a montré un dévouement exceptionnel. Il s'est tellement immergé dans son personnage qu'il a participé à la conception des prothèses, ne négligeant aucun détail.

Tl;dr Jim Carrey interprétera deux personnages dans Sonic 3.

Il a contribué à la conception des prothèses du personnage de Robotnik.

Sonic 3 sortira le 21 décembre.

Jim Carrey, un acteur aux multiples facettes

Après avoir précédemment déclaré qu’il lui faudrait un « scénario en or » pour revenir au cinéma, l’emblématique Jim Carrey a surpris tout le monde. Non seulement il revient, mais il campe deux rôles dans le prochain Sonic 3 : le Docteur Robotnik et son grand-père, Gerald Robotnik.

Une implication hors norme

D’après les mots du réalisateur Jeff Fowler, l’implication de Carrey a dépassé toutes les attentes. « Non seulement il est revenu, mais il a fait deux fois plus de travail », déclare Fowler. Mieux encore, l’acteur a participé à la création des prothèses pour son personnage de Gerald Robotnik. Aucun détail n’était trop petit pour l’acteur, qui s’est pleinement investi dans ce nouveau défi.

Le retour tant attendu de Jim Carrey

En 2022, Jim Carrey avait exprimé son intention de faire une pause dans sa carrière, à moins qu’un scénario particulièrement important ne se présente. Aujourd’hui, non seulement Carrey est de retour, mais il incarne deux personnages dans le même film. Sonic 3, avec Jim Carrey jouant à la fois le Dr Robotnik et son grand-père, promet d’être un événement cinématographique à ne pas manquer.

À vos agendas !

Préparez-vous à voir Sonic et Jim Carrey en action : Sonic 3 sortira le 21 décembre. Pour en savoir plus, consultez le dernier numéro du magazine SFX qui présente en couverture le spécial Noël de Doctor Who, disponible en kiosque à partir du 3 décembre.