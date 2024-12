Pourquoi n’y a-t-il pas davantage de personnages dans Sonic the Hedgehog 3 ?

Le réalisateur du film Sonic the Hedgehog 3 explique l'absence de certains personnages préférés des fans.

L’ombre de Sonic

Alors que la sortie de Sonic the Hedgehog 3 approche à grands pas, l’engouement des fans pour le personnage de Shadow the Hedgehog, interprété par Keanu Reeves, ne fait que grandir. Le film révèle le passé sombre de notre antagoniste, avec des personnages tels que Maria (Alyla Browne) et Ivo Robotnik (Jim Carrey) qui viennent enrichir l’intrigue.

Une rumeur dissipée

Une partie des fans de Sonic avait spéculé que Krysten Ritter prêterait sa voix à Rouge the Bat à l’écran, puisque son rôle n’a pas encore été révélé. Cependant, les rumeurs ont été écartées lorsque les affiches officielles ont été publiées, confirmant que l’actrice incarnera un personnage humain.

Une histoire bien équilibrée

Dans une interview exclusive pour Sonic the Hedgehog 3, le réalisateur Jeff Fowler a expliqué sa raison d’exclure certains personnages de la série. « Nous étions tous très concentrés sur Shadow. Quand vous avez un casting de cette taille, il y a quatre personnages en images de synthèse dans ce film, vous voulez faire attention et ne pas en ajouter trop dans le mélange. L’histoire de Shadow est si importante que nous devons la bien faire.

Il est essentiel pour l’équipe de bien raconter l’histoire de Shadow, ajouter plus de personnages pourrait détourner l’attention de ce qu’ils ont mis en place dans les deux derniers films. Quant à l’aspect narratif des films, Fowler note que ce choix minutieux des personnages à inclure a été sa philosophie depuis le premier film.

La suite à découvrir

Côté personnages restant à annoncer, le rôle de l’acteur Cristo Fernandez reste incertain. Cependant, il est peu probable que nous l’entendions prêter sa voix à un personnage de Sonic dans le prochain film. Sonic the Hedgehog 3 arrivera dans les salles ce vendredi 20 décembre.