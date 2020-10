Spider-Man 3 : Doctor Strange sera le nouveau mentor de Peter Parker

Le comédien britannique Benedict Cumberbatch rejoint le casting du prochain film Spider-Man de Sony Pictures et Marvel Studios.

Après Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr) dans Spider-Man : Homecoming et Nick Fury (Samuel L. Jackson), le chef du SHIELD, dans Spider-Man : Far From Home, le jeune Peter Parker incarné par Tom Holland sera désormais guidé par Doctor Strange dans Spider-Man 3 (ou potentiellement Spider-Man : Home Run). En plus de créer la sensation avec le retour de Jamie Foxx en Max Dillon/Electro, le long métrage réalisé par Jon Watts va également préparer la sortie de l’homme-araignée du Marvel Cinematic Universe (MCU) pour le Universe of Marvel Characters (UMC) de Sony Pictures avec Venom, Morbius, Madame Web ou encore Spider-Woman. Le tournage débutera d’ailleurs la semaine prochaine à New York, tandis que celui de Doctor Strange and the Multiverse of Madness aura lieu dans le courant du mois à Londres.

Le début du Spider-Verse dans Spider-Man 3 ?

Le retour d’Electro et la présence de Doctor Strange pourrait justifier l’apparition des Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield afin d’aider la version de Tom Holland. Si rien n’est encore acté, le célèbre Spider-Verse semble désormais plus proche qu’il ne l’a jamais été depuis ces dernières années. Spider-Man 3 mettra également en scène les acteurs Tony Revolori (Flash Thompson), Zendaya Coleman (Michelle Jones), Jacob Batalon (Ned Leeds) et Marisa Tomei (May Parker).