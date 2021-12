Spartacus : une fusion entre le PlayStation Plus et le PlayStation Now ?

Sony prévoirait de fusionner les services PlayStation Plus et PlayStation Now pour concurrencer le Xbox Game Pass de Microsoft avec une offre alternative compétitive.

Si Spartacus n’est qu’un simple nom de code pour évoquer la potentielle fusion entre le PlayStation Plus et le PlayStation Now, le constructeur et éditeur japonais Sony aurait l’intention de conserver le nom PlayStation Plus au profit de PlayStation Now, un service de cloud gaming (permettant également de télécharger certains jeux) qui n’a jamais réussi à s’imposer auprès des joueurs. Ce “nouveau” service de jeu vidéo par abonnement serait d’ailleurs attendu pour le printemps prochain sur PS5 et PS4 avec trois niveaux différents et donc une nouvelle politique tarifaire.

Niveau 1 : Avantages PlayStation Plus (multijoueur, jeux PS+, PS+ Collection, 100 Go de stockage en ligne, Share Play, Game Help, remise exclusive aux membres, contenu de jeu exclusif)

Niveau 2 : Avantages PlayStation Plus + un large catalogue de jeux PS4 et, à terme, PS5 (pas d’exclusivité en day one comme sur le Xbox Game Pass)

Niveau 3 : Avantages PlayStation Plus + un large catalogue de jeux PS4 et, à terme, PS5 + des démos “étendues”, le streaming de jeux et une bibliothèque de jeux classiques PS1, PS2, PS3 et PSP

Bien que les consoles PlayStation aient dépassé les consoles Xbox ces dernières années, Sony est resté à la traîne sur le front des abonnements. Avec cette hypothétique nouvelle proposition, Sony cherchera à concurrencer une fonctionnalité de Microsoft qui est populaire dans l’industrie vidéoludique, mais toujours pas rentable.

De nouveaux investissements de Sony dans le cloud gaming

Si Sony n’a pas su s’imposer dans le cloud gaming, c’était pourtant l’un des pionniers dans le domaine après avoir racheté Gaika pour 380 millions de dollars en 2012 ainsi que des brevets d’OnLive en 2015. Bien décidé à rattraper son retard, le géant nippon de l’électronique et du divertissement n’a pas hésité à s’associer avec Microsoft pour utiliser les technologies et infrastructures liées à Azure ainsi que devenir un partenaire d’Ubitus. Mais cela ne semble pas encore assez puisqu’il semblerait que certaines sociétés spécialisées dans le cloud gaming soient dans le viseur de la firme de Kenichiro Yoshida.