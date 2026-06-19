SpaceX élargit son conseil d’administration avec l’arrivée de Roelof Botha

Moins d’une semaine après son IPO géante, SpaceX nomme Roelof Botha à son conseil d’administration. Un choix qui en dit long sur l’équilibre réel du pouvoir.

Roelof Botha rejoint le conseil d’administration de SpaceX, mais Elon Musk conserve l’essentiel du pouvoir grâce à sa majorité des droits de vote.

Roelof Botha est un proche de Musk depuis l’époque PayPal, leur relation remontant à plus de 25 ans.

Son arrivée après l’introduction en Bourse apporte une expertise utile aux marchés financiers, tout en renforçant la présence historique de Sequoia au sein de SpaceX.

Chez SpaceX, un nouveau nom arrive au conseil, mais le centre de gravité ne bouge pas. La nomination de Roelof Botha, officialisée en début de semaine dans un document transmis à la SEC, raconte surtout une chose, Elon Musk garde la main sur tout.

Un siège en plus, mais pas un vrai contre-pouvoir

SpaceX a nommé Roelof Botha pour combler un siège vacant au conseil d’administration. Il restera en poste jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et intégrera aussi le comité d’audit. Sur le papier, c’est le genre de mouvement classique qu’on voit après une entrée en Bourse. Dans les faits, le contexte est moins banal.

Parce que chez SpaceX, les actionnaires ont très peu de marge. Elon Musk contrôle plus de 80% des droits de vote de l’entreprise désormais cotée, et les documents publiés montrent aussi qu’il garde la main sur les changements de composition du board. Bref, vous ajoutez un administrateur, pas un boss final.

Roelof Botha n’arrive pas de nulle part

Le point intéressant, c’est que Roelof Botha connaît Elon Musk depuis très longtemps. Les deux hommes, tous deux originaires d’Afrique du Sud, se sont croisés à l’époque PayPal. En 2000, Elon Musk avait recruté Roelof Botha pour diriger la division finance de l’entreprise de paiements, d’après son profil LinkedIn.

L’an dernier, dans un entretien accordé à Fortune, Roelof Botha rappelait qu’il connaissait Elon Musk depuis plus de 25 ans. Il disait aussi, en parlant de lui : « Il a été la première personne à me proposer un travail en Amérique », puis ajoutait qu’il avait de l’estime pour lui et qu’il savait qu’il n’était pas parfait. C’est une vieille relation, pas une rencontre de boardroom de dernière minute.

Le profil parfait pour une société fraîchement cotée

Le timing, lui, ne doit rien au hasard. Cette arrivée survient moins d’une semaine après l’IPO record de SpaceX. Dans son dépôt, l’entreprise insiste sur l’expérience de Roelof Botha au sein de sociétés cotées, et sur son vécu dans plusieurs comités d’audit.

Clairement, pour une boîte qui vient d’entrer sur les marchés, c’est un profil utile. Et même plutôt logique. Roelof Botha, de son côté, n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le poids de Sequoia reste bien visible

Il y a aussi la couche capital-risque, et elle compte. Roelof Botha a passé plus de vingt ans chez Sequoia, même s’il a quitté fin l’an dernier son rôle de patron du fonds, alors que la firme gérait le retour de flamme lié aux déclarations de son associé Shaun Maguire contre Zohran Mamdani, alors candidat à la mairie de New York.

Sequoia a investi dans SpaceX en 2019. Avant l’IPO, le fonds détenait, selon les informations rapportées, 1,5% du capital, soit une position valorisée à plus de 20 milliards de dollars. Avec l’arrivée de Roelof Botha, le conseil monte à neuf membres, aux côtés notamment de Gwynne Shotwell, Donald Harrison, Randy Glein, Ira Ehrenpreis, Antonio Gracias, Steve Jurvetson et Luke Nosek. Un board plus large, oui. Un pouvoir plus partagé, quand même non.