Soul Covenant : de l’action tactique en VR

Le studio japonais Thirdverse dévoile Soul Covenant.

Développé par les créateurs de Soul Sacrifice (Teruyuki Toriyama, Koh Okamura et Teruhiro Shimogawa), Soul Covenant se déroule dans un futur proche, dans un Japon désolé, où l’humanité s’engage dans une bataille féroce contre les machines. À maintes reprises, les joueurs ressentiront une poussée d’adrénaline pure en surmontant une mort certaine, tout en étant conscients qu’il s’agit également d’une histoire de vie, même si elle est vue à travers les lentilles de la mort. Ils devront faire face à des hordes d’ennemis envahissants et à des adversaires colossaux dotés d’une puissance écrasante grâce à des armes et des capacités spéciales en constante évolution.

L’histoire présentera Eve, une intelligence artificielle qui se range du côté de l’humanité. Ses origines ne sont pas claires, mais son pouvoir est fondamental pour contrer la tyrannie des machines. Elle gère et exploite le programme de réincarnation, enregistrant de ses propres yeux les “innombrables morts” et les stockant ensuite dans une base de données.

Un trailer pour Soul Covenant

Les armes que les joueurs manipulent dans Soul Covenant sont fabriquées à partir des restes des camarades tombés au combat. Les armes ont deux formes différentes, ce qui permet de varier les styles de combat, la portée et la puissance.

La “mort” est le point de basculement du voyage de chacun. C’est là que les joueurs subissent un profond bouleversement émotionnel en affrontant divers défis et en traversant des scénarios incroyables.

Soul Covenant sortira début 2024 sur PlayStation VR2, SteamVR et Meta Quest 2.