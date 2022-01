SORPLAS, le plastique recyclé de Sony

Sony s'engage plus que jamais pour la durabilité et y veille du processus de développement pour ses téléviseurs Bravia jusqu'à l'expérience visuelle.

Depuis plusieurs années, certains téléviseurs Bravia utilisent le SORPLAS, un matériau plastique recyclé à 99% qui a réduit jusqu’à 60% la quantité de plastique vierge utilisée, pour la coque arrière, qui n’est autre que la plus grande partie d’une TV. Développé par les équipes de Sony, celui-ci permet d’ailleurs une sélection soigneuse du matériau brut, un ajustement de la composition lors de la fabrication et une formule d’additif exclusive pour obtenir une finition noire laquée du plus bel effet. L’un des avantages du SORPLAS est qu’il se dégrade très peu même après avoir été recyclé plusieurs fois. Les pièces recyclées en SORPLAS offrent la possibilité de réduire la quantité de déchets et contribuent à une évolution vers une société qui recycle ses déchets.

“L’impact environnemental des téléviseurs augmente parallèlement à la taille de ces derniers et du nombre d’unités vendues. Afin de concevoir des téléviseurs plus grands tout en réduisant notre impact sur l’environnement, nous développons des matériaux avec les entreprises du groupe depuis 2018 et nous utilisons du SORPLAS pour les pièces internes et externes qui nécessitent beaucoup de plastique“, déclare Shusuke Tomonaga de Sony Home Entertainment & Sound Product (TV Business Div. Product Design Dept 2). “L’utilisation du SORPLAS pour les pièces externes requiert une grande expertise, mais, après de nombreux prototypes et améliorations, nous avons créé un plastique qui peut être utilisé pour la coque arrière, surface la plus grande du téléviseur. Ce matériau sera utilisé pour certains modèles Bravia XR 2021 et permettra de réduire de moitié la quantité de plastique vierge. Outre SORPLAS, Bravia proposera également d’autres matériaux recyclés dans tous leurs sites de production et poursuivra ses efforts pour réduire l’impact environnemental dans le monde.”

Des emballages plus durables pour les téléviseurs Bravia

Après de nombreuses simulations et des décennies d’expériences en logistique, le design de l’emballage, qui recouvre sur le dessus et le dessous, ainsi que sur les côtés, a été optimisé pour protéger une TV avec moins de matière et une réduction de 35% de la quantité de plastique. En repensant les emballages qui protègent le produit lors du transport, Sony réduit la taille du colis de 15% et son poids de 10%. Cela multiplie par 1,3 le nombre d’unités sur chaque palette. Les émissions de CO2 par unité lors du transport sont alors réduites de 15%. Enfin, les informations produit imprimées sur les emballages sont simplifiées et raccourcies pour réduire l’utilisation d’encre de 90% dans le but de diminuer l’impact environnemental sans altérer le design de l’emballage.