Sony Pictures : Morbius avec Jared Leto sera diffusé dans les salles à l’automne

Les débuts de l'anti-héros vampirique de l'univers Marvel au cinéma sont une nouvelle fois repoussés.

Troisième film du Sony Pictures Universe of Marvel Characters, Morbius a été réalisé par Daniel Espinosa (Babylone Disease, Outside Love, Easy Money) et scénarisé par Matt Sazama (Dracula Untold, The Last Witch Hunter, Gods of Egypt) et Burk Sharpless (Lost in Space, Night on Bald Mountain). Le film raconte comment un éminent biochimiste, qui dispose d’un Prix Nobel dans sa discipline, devient un vampire maléfique après avoir tenté de se soigner d’une maladie rare du sang en faisant des expériences avec des chauves-souris. Ce dernier sera par ailleurs un ennemi de Spider-Man.

Morbius de Sony Pictures prend encore du retard

Initialement prévu pour le 5 août 2020, Morbius devait finalement sortir le 19 mars prochain, mais les plans viennent de changer en raison de la pandémie mondiale. L’adaptation du comics éponyme est désormais attendue pour le 8 octobre 2021. Le comédien Jared Leto incarne Michael Morbius aux côtés d’un casting de luxe composé de Tom Cruise (Mikael Bancroft), Adria Arjona (Martine Bancroft), Roksana Węgiel, Matt Smith (Loxias Crown), Jared Harris, Tyrese Gibson (Simon Stroud, agent fédéral), Al Madrigal (Alberto Rodriguez, partenaire de Simon Stroud) et Michael Keaton (Adrian Toomes aka Le Vautour).