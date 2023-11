Sony Interactive Entertainment conclut un partenariat stratégique avec NCSoft

L'éditeur coréen NCSoft et l'éditeur japonais Sony Interactive Entertainment vont collaborer dans plusieurs domaines d'activités, dont le mobile.

Les prouesses technologiques de NCSoft, géant du MMO en Corée, et le leadership mondial de Sony Interactive Entertainment dans le domaine du divertissement seront les premiers moteurs de ce partenariat stratégique qui devrait ouvrir la porte à de nouvelles opportunités sur le marché asiatique.

Jim Ryan, PDG de SIE, a déclaré :

Nous poursuivons notre stratégie d’expansion au-delà du marché des consoles et élargissons la portée de PlayStation à un public plus large. NCSoft partage avec nous la même vision de la création d’expériences vidéoludiques de haute qualité et à fort impact pour les joueurs du monde entier, et nous sommes ravis de collaborer ensemble pour repousser les limites du divertissement.