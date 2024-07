Sonos présente des excuses pour les dysfonctionnements de son application et promet des correctifs

Plusieurs fonctionnalités seront progressivement de nouveau accessibles jusqu'à octobre.

TL;DR Sonos a lancé une application mobile avec des fonctionnalités manquantes.

Le PDG de Sonos a présenté des excuses et promis des corrections.

Les mises à jour continueront jusqu’en octobre pour résoudre les problèmes.

Sonos fait face à une polémique suite à une mise à jour

Il est rare de voir une entreprise technologique faire marche arrière de manière aussi marquée. Il y a quelques mois, Sonos, une entreprise réputée dans le monde du son, a sorti une mise à jour de son application mobile première partie qui a suscité de l’indignation parmi ses utilisateurs. Le logiciel nouvellement révisé était en manque de nombreuses fonctionnalités, allant de fonctions de base comme les minuteries de sommeil et les alarmes jusqu’à l’appairage des haut-parleurs de l’entreprise.

Le mea culpa de Sonos

Face à une cascade de plaintes de clients, Sonos a dû reconnaître l’échec de ce lancement. L’entreprise a présenté ses excuses en public pour la mise à disposition de cette application inachevée. La reconnaissance des erreurs vient du plus haut niveau : le PDG Patrick Spence a rédigé un post de blog pour discuter des « problèmes significatifs » avec le nouveau logiciel. Il a déclaré : « Il n’y a pas un employé chez Sonos qui ne souffre pas de vous avoir déçu, et je vous assure que corriger l’application pour tous nos clients et partenaires a été et continue d’être notre priorité numéro un. »

Plan d’action de Sonos

Dans ce post, Patrick Spence a annoncé que des corrections étaient prévues pour réintégrer les fonctionnalités manquantes et résoudre les erreurs. Mais ces correctifs ont été retardés par un « nombre de problèmes » spécifiques à la mise à jour. En dépit des retards, Sonos a activement publié des correctifs environ toutes les deux semaines pour répondre à une large gamme de préoccupations.

Le PDG de Sonos a également détaillé les futures étapes pour remettre l’application en bon ordre de fonctionnement. Cela inclut une stabilité accrue lors de l’appairage de nouveaux produits et l’amélioration des options de configuration relatives à la bibliothèque musicale. La réponse du volume est également en cours d’amélioration, tout comme le réveil. En fait, l’interface utilisateur complète bénéficie d’une refonte basée sur les retours des clients.

Selon les prévisions de Spence, toutes ces modifications seront déployées via plusieurs mises à jour d’application d’ici octobre. Il reconnaît que Sonos a du travail à faire pour « regagner » la confiance des clients fidèles. Ceci dit, l’entreprise a tout de même réussi à lancer de nouveaux casques attrayants récemment.