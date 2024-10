Sonos préparerait des casques haut de gamme, le Ace bientôt moins cher ?

Selon les rumeurs, Sonos travaille sur des écouteurs haut de gamme, tandis que le modèle Ace devrait voir son prix baissé.

Tl;dr Sonos traverse une période difficile, malgré le lancement de nouveaux produits.

L’entreprise travaille sur une version premium de ses écouteurs malgré des ventes décevantes.

Sonos envisage de baisser le prix de son modèle actuel tout en introduisant un modèle haut de gamme.

Sonos : Une traversée à contre-courant

Le périple de Sonos sur le marché audio semble pour le moment parsemé d’embûches. Malgré l’annonce récente d’une nouvelle barre de son haut de gamme, l’entreprise est encore en train de se remettre d’une mise à jour catastrophique de son application. Par ailleurs, malgré les éloges de la critique, ses nouveaux écouteurs n’ont pas rencontré le succès escompté.

Une stratégie audacieuse

En dépit de ces revers, Sonos ne s’avoue pas vaincue. Selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg, l’entreprise serait en train de travailler sur un modèle d’écouteurs premium, offrant une qualité sonore encore meilleure et des fonctionnalités plus nombreuses que l’Ace actuel. Une décision intrigante, si l’on considère que le marché des écouteurs n’a pas encore démontré son potentiel lucratif pour l’entreprise.

Le pari du haut de gamme

Il semblerait que Sonos parie sur le fait que l’Ace, bien que compétent, n’était pas suffisamment haut de gamme pour ses acheteurs, qui recherchent généralement la meilleure qualité sonore possible. Dans sa lettre d’information PowerOn, Gurman a déclaré : « Sonos peine toujours à percer sur le marché des écouteurs. On me dit que l’entreprise n’a vendu que 200 000 unités des nouveaux écouteurs Ace jusqu’en septembre. »

Changer la donne avec un nouveau modèle

Selon les rumeurs, Sonos envisage de réduire le prix de l’Ace de 50 $, pour le ramener à 400 $, tout en lançant le nouveau modèle au prix de 450 $, précédemment occupé par l’Ace. « L’idée est de réduire de 50 $ le prix du modèle actuel, puis de vendre la version plus haut de gamme à 450 $« , a déclaré Gurman. En baissant le prix de son modèle actuel tout en introduisant un modèle plus sophistiqué, Sonos espère séduire une clientèle haut de gamme, même si cette stratégie risque de réduire considérablement le nombre d’acheteurs potentiels.