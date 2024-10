Sonos annonce avoir rétabli 90% de son application, avec quelques nouveautés

Sonos a réussi à remettre en marche 90% de son application : découvrez les changements apportés.

Tl;dr La nouvelle barre de son Arc Ultra de Sonos est maintenant disponible en précommande.

Sonos travaille à résoudre les problèmes de son application avec des mises à jour bihebdomadaires.

Sonos prévoit des améliorations pour fin octobre, mi-novembre et mi-décembre.

Un nouveau départ pour Sonos

La célèbre entreprise audio Sonos fait peau neuve avec l’ouverture des précommandes de sa dernière innovation, la barre de son Arc Ultra. Parallèlement à cette annonce, Sonos a mis en lumière sa démarche proactive pour résoudre les problèmes persistants de son application.

Une application en constante amélioration

Actuellement, l’application Sonos est en version 80.10.06 (Android) et a été mise à jour pour la dernière fois officiellement le 15 octobre. C’est d’ailleurs le même jour que Sonos a lancé les précommandes pour l’Arc Ultra et le Sub 4. Les fonctionnalités mises à jour incluent, entre autres, une meilleure gestion de la bibliothèque musicale, une optimisation de la file d’attente et un système de planification des mises à jour pour les utilisateurs Android.

Des changements à venir

Sonos a également dévoilé plusieurs changements qui arriveront fin octobre, mi-novembre et mi-décembre, confirmant ainsi la stratégie de mise à jour bihebdomadaire évoquée par le PDG Patrick Spence. « Depuis le 7 mai, nous avons publié de nouvelles mises à jour logicielles environ toutes les deux semaines, chacune apportant des améliorations significatives et significatives, ajoutant des fonctionnalités et corrigeant des bugs. » a déclaré Patrick Spence.

Le PDG de Sonos avait exprimé sa déception face au lancement décevant de l’application en mai dernier. Cela n’a pas empêché l’entreprise de poursuivre son chemin et de se concentrer sur l’amélioration de son application pour le plus grand plaisir de ses utilisateurs.

Une stratégie orientée vers l’avenir

Les prochains pas de Sonos incluent une mise à jour prévue pour fin octobre sur les appareils iOS et Android. Cette mise à jour apportera des améliorations au niveau de la configuration du système, du contrôle du volume et de la réactivité, de la stabilité globale du système, de la bibliothèque musicale, et elle prendra en charge l’Arc Ultra et le Sub 4.

Des mises à jour supplémentaires sont prévues pour mi-novembre et mi-décembre. Celles-ci permettront l’édition de playlists, le soutien de plusieurs domiciles pour les utilisateurs Android, des améliorations de l’interface utilisateur, et le contrôle du volume et de la réactivité sur Android.

Il semble que d’ici à la fin de l’année, l’application Sonos pourrait enfin retrouver une fonctionnalité à 100% et pourrait préparer le terrain pour le retour des produits Sonos au sommet de la hiérarchie des barres de son.