Le design du Sonos Arc Ultra en fuite ? Découvrez les nouveautés

Il se pourrait que le design ultra de la Sonos Arc ait été dévoilé par inadvertance - voici les nouveautés.

Tl;dr Des images du Sonos Arc Ultra, successeur du Sonos Arc, ont été divulguées.

Le nouvel appareil présente une conception améliorée et de nouvelles fonctionnalités.

Le prix devrait être de 999 $, avec une date de sortie encore inconnue.

Des images révèlent le futur Sonos Arc Ultra

Les passionnés de son peuvent se réjouir : des images du très attendu Sonos Arc Ultra ont fait surface sur Reddit, donnant un aperçu de ce que nous réserve la prochaine génération de barres de son de la marque. Bien que les images soient de relativement faible résolution, elles offrent néanmoins un aperçu des améliorations esthétiques et fonctionnelles du nouvel appareil.

Un design amélioré et de nouvelles fonctionnalités

Les images montrent que le Sonos Arc Ultra conserve la forme arrondie de son prédécesseur, tout en présentant quelques modifications notables. D’abord, le positionnement des prises semble avoir été optimisé pour faciliter le branchement des câbles HDMI et d’alimentation. De plus, l’ouverture à l’arrière de l’appareil est plus grande, permettant un accès plus aisé aux prises. Enfin, le design général semble plus épuré et plus élégant, avec une section rectangulaire à l’arrière de la barre qui prend moins de place, permettant à plus de son de se dégager sur les côtés.

Des images de « lifestyle » confirment que la barre peut être montée sur un mur et fonctionner avec le caisson de basses sans fil Sonos, ainsi qu’avec une paire d’enceintes Sonos Era 300. Il est également suggéré que le Sonos Arc Ultra sera compatible avec des écouteurs Sonos, permettant vraisemblablement un mode « cinéma personnel ».

Quelques détails encore incertains

Malgré ces révélations, certains détails restent encore flous. Le prix du Sonos Arc Ultra est estimé à 999 $, grâce à une autre fuite, soit seulement 100 $ de plus que le Sonos Arc. Il semblerait également que le nouveau modèle intègre la technologie Bluetooth, absente de l’original.

Des rumeurs évoquent également une amélioration du son grâce à la technologie « Immersive Sound Motion ». Cette dernière permettrait de réduire la taille des unités de haut-parleurs à l’intérieur de la barre de son, permettant à Sonos d’installer plus de onze haut-parleurs, comme dans l’ancien modèle. Cela pourrait faire du Sonos Arc Ultra l’une des meilleures barres de son sur le marché.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, il est donc conseillé de prendre ces informations avec précaution. Reste que ces révélations sont prometteuses pour les amateurs de technologie audio de haute qualité.