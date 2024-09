La nouvelle barre de son de Bose peut utiliser les écouteurs Ultra Open comme enceintes arrière

La Smart Soundbar, d'une valeur de 499$, est en vente dès maintenant. N'aimeriez-vous pas découvrir le potentiel de cette barre de son intelligente ?

Tl;dr Bose lance une nouvelle barre de son intelligente avec des fonctionnalités innovantes.

Elle offre une expérience sonore personnalisée pour les propriétaires des écouteurs Ultra Open Earbuds.

Le mode Dialogue IA ajuste automatiquement le mix audio en temps réel lorsqu’il détecte la parole.

Elle est disponible à l’achat pour 499 dollars sur le site de Bose.

Un son immersif avec la nouvelle barre de son de Bose

Bose, leader de l’industrie audio, a récemment dévoilé sa nouvelle Smart Soundbar. Petite et élégante, cette barre de son a été conçue pour offrir une expérience sonore immersive avec son mode Dialogue AI et sa fonctionnalité Personal Surround.

Une technologie de pointe pour un son exceptionnel

La barre dispose de cinq transducteurs, dont deux latéraux, un tweeter central et deux transducteurs orientés vers le haut. Cette configuration optimise la diffusion du contenu Dolby Atmos. Les transducteurs latéraux sont concentrés sur l’audio positionné horizontalement tandis que ceux orientés vers le haut projettent le son vers le plafond, créant ainsi une illusion sonore en hauteur. Le tweeter central, quant à lui, gère les dialogues.

Si votre contenu ne supporte pas le Dolby Atmos, la fonctionnalité TrueSpace de la barre de son peut créer un effet surround simulé en temps réel. Selon Bose, ce processus produit un son aussi efficace que le Dolby Atmos avec une spatialité similaire.

Une expérience sonore personnalisée

Pour les propriétaires des écouteurs Ultra Open Earbuds de Bose, la barre de son offre une expérience surround personnalisée. Conçue pour ajouter une dimension à votre contenu, cette fonctionnalité utilise les écouteurs comme haut-parleurs surround arrière. Le modèle Ultra Open ne bloque pas vos oreilles, ce qui vous permet d’entendre le son de la barre de son. Bose décrit l’effet combiné comme une « expérience sonore tout autour de vous« .

Connectivité et disponibilité

La Smart Soundbar mesure 27 pouces de long, 2,2 pouces de haut et 4,1 pouces de profondeur. Elle présente un corps noir mat avec une grille métallique enveloppante. Au niveau de la connectivité, elle prend en charge HDMI eARC (requis pour Dolby Atmos) et les câbles optiques standard. Elle est compatible avec Google Assistant et Alexa et fonctionne avec d’autres haut-parleurs intelligents Bose. Elle est disponible à l’achat pour 499 dollars sur le site de Bose.

La Smart Soundbar de Bose, avec sa technologie de pointe et ses fonctionnalités innovantes, offre une expérience audio immersive et personnalisée qui ravira les passionnés de son.