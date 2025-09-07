Les nouveaux QuietComfort Ultra de Bose prêts à surpasser Sony et Apple sur le marché audio

Bose présente son nouveau casque QuietComfort Ultra, qui suscite déjà de grandes attentes sur le marché. Face à la concurrence féroce de Sony et Apple, ce modèle promet des performances audio et une réduction de bruit impressionnantes.

Tl;dr Bose lance le QuietComfort Ultra 2, un casque haut de gamme dévoilé discrètement face à la concurrence d’Apple et Sony.

Il apporte des améliorations ciblées : réduction de bruit plus précise, audio lossless via USB-C, meilleure autonomie et nouveaux coloris.

Ces évolutions restent progressives plutôt que révolutionnaires, visant surtout à consolider la réputation de Bose auprès des audiophiles exigeants.

Un lancement discret face à une concurrence féroce

Alors que tous les regards restent braqués sur Apple à l’approche de la présentation très attendue de l’iPhone 17, Bose choisit la discrétion pour dévoiler la seconde génération de son casque sans fil haut de gamme, le QuietComfort Ultra. Malgré l’effervescence médiatique autour des géants du secteur, le fabricant américain s’efforce ainsi de conserver sa place parmi les références du marché, en cherchant notamment à rivaliser avec des modèles phares comme le Sony WH-1000XM6 ou encore le futur AirPods Max 2.

Des améliorations ciblées pour séduire les audiophiles exigeants

Cette nouvelle mouture, annoncée au tarif maintenu de 449 dollars, sera commercialisée dès le 2 octobre 2025. Petite précision : ce montant s’aligne sur celui du modèle actuel, bien qu’une inflation progressive ait marqué la gamme depuis son lancement initial à 379 dollars en 2023. Une situation liée en partie aux tarifs douaniers décidés sous l’administration Trump. Quoi qu’il en soit, Bose promet « une série d’améliorations significatives », même si l’esthétique générale demeure inchangée. Seule variation visible : deux nouvelles finitions, driftwood sand et midnight violet, enrichissent l’offre classique noir et blanc.

Nouvelles fonctionnalités et évolutions techniques notables

Sous la coque, plusieurs évolutions méritent d’être relevées. La marque affirme avoir perfectionné sa réduction de bruit active (ANC), grâce à un algorithme plus précis pour une adaptation optimale au contexte sonore environnant. Les amateurs de haute-fidélité salueront aussi l’apparition du support audio via USB-C — désormais, il est possible d’écouter un son sans perte jusqu’en 16 bits/48 kHz depuis un ordinateur ou un smartphone compatible.

Parmi les autres nouveautés :

Batterie renforcée : jusqu’à 30 heures d’écoute avec ANC activée (45 heures sans), contre 24 heures auparavant.

jusqu’à 30 heures d’écoute avec ANC activée (45 heures sans), contre 24 heures auparavant. Systèmes améliorés : détection sur la tête plus fiable et déconnexion Bluetooth facilitée en posant simplement le casque.

détection sur la tête plus fiable et déconnexion Bluetooth facilitée en posant simplement le casque. Cinema Mode : nouvelle fonction élargissant la scène sonore tout en préservant la clarté des voix lors du visionnage de films ou podcasts.

Bilan : évolution ou révolution ?

En définitive, ces changements semblent plutôt s’inscrire dans une logique d’itération maîtrisée qu’au registre de la rupture technologique. Pour les possesseurs du premier modèle, seuls ceux particulièrement sensibles au lossless audio ou séduits par le nouveau Cinema Mode verront un intérêt réel à renouveler leur équipement. Reste que ces atouts permettront peut-être à Bose de conserver sa réputation auprès des amateurs exigeants d’audiophilie mobile, dans un contexte où chaque détail compte plus que jamais.