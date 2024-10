Sony relance sa série LinkBuds, défiera-t-elle Bose avec style et confort ?

Sony relance la série LinkBuds en mettant l'accent sur le style et le confort : vont-ils surpasser Bose ?

Tl;dr Sony relance sa gamme LinkBuds avec trois nouveaux produits.

Les nouveaux écouteurs offrent confort, personnalisation et une meilleure autonomie de la batterie.

La série LinkBuds est disponible en précommande dès aujourd’hui.

Sony relance sa gamme LinkBuds

Pour la première fois, en 2022, Sony avait présenté sa gamme LinkBuds, une offre de valeur avec une structure solide. Aujourd’hui, ces écouteurs sont prêts à faire leur retour avec un tout nouveau design plus attrayant, mettant le confort et la personnalisation à l’honneur.

Une offre triplement renouvelée

La série LinkBuds 2024 rassemble trois nouveaux produits : le LinkBuds Open, le LinkBuds Fit et le LinkBuds Speaker. Sony renonce également à son application Headphones Connect au profit de la nouvelle application Sound Connect, qui offrira une interface utilisateur plus simple et de nouvelles fonctionnalités pour le plaisir des utilisateurs.

Des performances améliorées pour une expérience optimale

Le LinkBuds Fit succède au Sony LinkBuds S d’autrefois, exploitant l’ANC et l’auto-optimisation sur un tout nouveau driver dynamique X et un processeur intégré redessiné. Parallèlement, le nouveau LinkBuds Open de Sony continue ses innovations intra-auriculaires avec une autonomie de batterie de huit heures et des basses plus riches grâce à son nouveau processeur intégré V2 et son nouveau driver annulaire.

La nouvelle gamme LinkBuds de Sony est disponible en prévente dès aujourd’hui, avec un lancement officiel prévu plus tard dans le mois. Le nouveau LinkBuds Speaker est lancé à 179 $, tandis que les LinkBuds Fit et Open sont vendus au détail pour 199 $ — soit seulement 20 $ de plus que les écouteurs QuietComfort de Bose.

Un design unique ouvert

Le Sony LinkBuds Open a une apparence attrayante, même s’il peut sembler inconfortable à première vue. Ces nouveaux LinkBuds offrent un design arrondi avec une boucle attachée en bas, qui s’insère dans l’oreille et est destinée à se loger dans le canal pour une meilleure stabilité.

Les LinkBuds Fit et Open sont disponibles en précommande dès aujourd’hui pour 199 $, tandis que le nouveau LinkBuds Speaker est lancé pour 179 $.