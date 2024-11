Qu'est-ce que la technologie Sound Motion de Sonos et comment révolutionne-t-elle notre expérience sonore ?

Tl;dr Sonos a lancé la barre de son Arc Ultra avec la nouvelle technologie Sound Motion.

Sound Motion, développée par Mayht, améliore les performances des basses dans des composants plus petits.

La technologie Sound Motion sera présente dans les futurs produits Sonos.

Sonos révolutionne l’audio avec sa nouvelle barre de son Arc Ultra

Malgré une année délicate, Sonos a fait sensation le mois dernier en dévoilant sa dernière barre de son haut de gamme, l’Arc Ultra. Initialement retardé, ce produit à 999 $ est désormais disponible, introduisant pour la première fois la technologie Sound Motion de Sonos. Mais qu’est-ce que Sound Motion exactement et comment va-t-elle impacter l’avenir de Sonos ?

L’origine de Sound Motion : Mayht

Sonos a acquis en avril 2022 la société audio néerlandaise Mayht pour environ 100 millions de dollars. Mayht a réinventé les transducteurs audio, rendant ces composants fondamentaux des haut-parleurs plus petits et plus légers sans sacrifier la qualité audio globale. Mattias Scheek, PDG de Mayht, a expliqué dans une interview avec TechCrunch que l’entreprise avait commencé à travailler sur sa technologie de haut-parleurs en 2016. Ce travail novateur est à la base de la technologie Sound Motion de Sonos.

Qu’est-ce que la technologie Sound Motion ?

La technologie Sound Motion est une avancée notable pour Sonos. Utilisée pour la première fois dans la barre de son Arc Ultra, elle se caractérise par un transducteur plat, semblable à une brique, où les moteurs sont positionnés sur les côtés et la membrane au milieu. Cette configuration permet une plus grande amplitude de mouvement, produisant deux fois plus de basses que la première barre de son Arc, selon les calculs de Sonos.

Grâce à cette technologie, Sonos a pu remplacer un grand moteur par quatre unités compactes, rendant le transducteur Sound Motion trois fois plus petit qu’un transducteur « classique ». Pourtant, il produit toujours la même quantité de basses. Ces quatre moteurs alimentent quatre bobines vocales, deux se déplaçant dans une direction et deux dans la direction opposée, permettant des diaphragmes opposés qui annulent la force et minimisent les vibrations.

Sound Motion : un avenir prometteur pour Sonos

Sans aucun doute, nous verrons davantage de produits Sonos équipés de la technologie Sound Motion à l’avenir. Sonos a d’ailleurs confirmé qu’elle prévoit « d’introduire davantage de produits innovants avec Sound Motion ». La technologie Sound Motion offre non seulement une meilleure performance audio, mais aussi une plus grande flexibilité dans la conception des produits. Cela pourrait profiter à des haut-parleurs plus compacts de Sonos, qui ont toujours manqué de profondeur dans les tons graves, malgré leur excellente clarté et précision.

En somme, la technologie Sound Motion ouvre de nouvelles perspectives pour Sonos et pourrait bien redéfinir l’avenir de l’audio domestique.