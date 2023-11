Sonic Dream Team : une nouvelle aventure 3D pour le hérisson bleu

Sega dévoile Sonic Dream Team, une exclusivité Apple Arcade.

Développé par Hardlight, Sonic Dream Team suivra le diabolique Docteur Eggman qui a découvert The Reverie, un appareil ancien ayant le pouvoir de manifester les rêves dans le monde réel. Les joueurs rejoignent alors Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream et Rouge pour naviguer dans des paysages de rêve tortueux, sauver leurs amis et mettre un terme à la quête du Docteur Eggman pour dominer le monde.

Un trailer pour Sonic Dream Team

Les joueurs de Sonic Dream Team prendront le contrôle de six personnages. Chacun d’entre eux possède des capacités uniques (dash, escalade et vol) qui correspondent à son style et à sa personnalité. A noter que quatre combats de boss spectaculaires mettront à l’épreuve les compétences des joueurs à travers divers types de mouvements. Enfin, douze niveaux complexes situés dans quatre mondes de rêve uniques avec des environnements surprenants comprenant des courses sur les murs ou des changements de gravité seront accessibles durant l’aventure.

Sonic Dream Team sortira le 5 décembre prochain exclusivement sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV via le service de jeux vidéo par abonnement Apple Arcade.