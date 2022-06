Snow : la suite de Game of Thrones est confirmée par George R.R. Martin

Kit Harington est à l'origine de la série télévisée Snow.

L’auteur américain George R. R. Martin confirme le développement d’une série consacrée à Jon Snow qui devrait faire office de suite pour Game of Thrones : “L’article du Hollywood Reporter est largement correct. Et je n’en attendais pas moins de James Hibberd. J’ai eu affaire à de nombreux journalistes au cours des dernières années, et James est l’un des meilleurs, un vrai journaliste qui fait tout ce que les journalistes sont censés faire (obtenir les faits exacts, parler aux sources, respecter les demandes d’informations générales et confidentielles), ce que la plupart des sites ne font jamais. Notre titre provisoire est Snow.”

George RR Martin breaks silence on Jon Snow spinoff, which is titled "Snow," and gives some interesting backstory on how it all came together @GRRMspeaking https://t.co/7IXx7gEspP — James Hibberd (@JamesHibberd) June 23, 2022

Il a également fait savoir que le comédien britannique Kit Harington a poussé le projet : “Snow est en développement depuis presque aussi longtemps que les trois autres projets (Ten Thousand Ships, The Sea Snake, The Hedge Knight), mais pour une raison quelconque, il n’a jamais été annoncé et n’a jamais fait l’objet de fuites… jusqu’à maintenant. Il semble qu’Emilia Clarke ait déjà mentionné que Snow était l’idée de Kit Harington dans une interview récente. Donc cette information est sortie. Oui, c’est Kit qui nous a apporté l’idée. Je ne peux pas vous dire le nom des scénaristes et des showrunners, puisque cela n’a pas encore été autorisé à être communiqué… mais c’est Kit qui les a fait venir avec sa propre équipe, et ils sont formidables.”

HBO n’a pas encore approuvé la série télévisée Snow

George R. R. Martin assure par ailleurs que le développement est bien avancé, mais que rien n’est encore acté pour une diffusion : “Des ébauches et des traitements ont été écrits et approuvés, des scénarios ont été écrits, des notes ont été données, des deuxième et troisième versions ont été écrites. Jusqu’à présent, c’est tout. C’est ainsi que fonctionne la télévision. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les pilotes ne sont jamais retenus pour une série, toutes sortes de raisons pour lesquelles les scripts ne sont jamais tournés en tant que pilotes, toutes sortes de raisons pour lesquelles les excellents traitements ne sont jamais envoyés au script. C’est comme ça que le business fonctionne. Je l’ai appris il y a longtemps, lors de mon premier passage à la télévision. C’est tout ce que je peux vous dire sur Snow pour le moment. Si HBO me dit que je peux vous en dire plus, je le ferai…“