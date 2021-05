Snake Eyes : G.I. Joe Origins, un spin-off centré sur le ninja militaire

Après G.I. Joe: Rise of Cobra et G.I. Joe : Retaliation, Hasbro et Paramount Pictures ont décidé de miser sur un spin-off dédié au personnage Snake Eyes.

Basé sur le personnage emblématique de G.I. Joe, Snake Eyes : G.I. Joe Origins met en scène le comédien britannique Henry Golding (Crazy Rich Asians, Monsoon, The Gentlemen) dans le rôle de… Snake Eyes, un solitaire tenace qui est accueilli dans un ancien clan japonais appelé l’Arashikage après avoir sauvé la vie de leur héritier présomptif. À son arrivée au Japon, les Arashikage enseignent à Snake Eyes les méthodes du guerrier ninja, tout en lui offrant ce qu’il attendait depuis longtemps : un foyer. Mais lorsque des secrets de son passé sont révélés, l’honneur et l’allégeance de Snake Eyes seront mis à l’épreuve, même si cela signifie perdre la confiance de ceux qui lui sont les plus proches.

Andrew Koji, dans le rôle de Storm Shadow, Úrsula Corberó, dans celui de la Baronne, Samara Weaving, dans celui de Scarlett, Haruka Abe, dans celui d’Akiko, Tahehiro Hira, dans celui de Kenta, et Iko Uwais, dans celui de Hard Master, font également partie du casting du long-métrage réalisé par Robert Schwentke (The Time Traveler’s Wife, The Divergent Series, Der Hauptmann) avec les producteurs David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jeff G. Waxman, Greg Mooradian, Brian Goldner, Erik Howsam et Lorenzo di Bonaventura ainsi que les scénaristes Evan Spiliotopoulos, Anna Waterhouse et Joe Shrapnel.

Un trailer pour Snake Eyes : G.I. Joe Origins

Le film Snake Eyes : G.I. Joe Origins sera exclusivement diffusé au cinéma le 23 juillet prochain aux États-Unis et le 18 août 2021 en France et dans toute l’Europe.