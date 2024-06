“Slitterhead” : le nouveau jeu du créateur de “Silent Hill” arrive le 8 novembre

Juste un mois après la sortie du remake de "Silent Hill 2". Alors, êtes-vous prêt à vivre l’horreur une fois de plus ?

Tl;dr Slitterhead, nouveau jeu du réalisateur de Silent Hill prévu le 8 novembre.

Le jeu propose une expérience d’action horreur et de possession.

Conçu par Bokeh Studio, avec d’éminents concepteurs de jeux.

Sera disponible sur Xbox Series X/S, PS4, PS5, Steam et Epic Games Store.

Plongez dans l’horreur avec Slitterhead

L’univers inquiétant du réalisateur de la série Silent Hill, Keiichiro Toyama, revient hanter les écrans avec Slitterhead, son dernier titre, annoncé pour le 8 novembre sur PC et consoles. Dévoilé lors du Summer Game Fest, le nouvel aperçu vidéo suggère une expérience de jeu encore plus sanglante et mystérieuse que celle révélée en décembre 2021.

Jeu d’action, horreur et possession

Fortement inspiré de l’horreur, Slitterhead présente une mécanique de jeu basée sur la possession, dans un contexte d’action en troisième personne. Les adversaires, des créatures gigantesques qui rappellent des insectes, sont à combattre avec toutes les armes à disposition : poings, pieds, lames, griffes et armes à feu. Au-delà de ces combats, le jeu semble aussi proposer une intrigue policière.

Les maîtres du jeu derrière Slitterhead

Slitterhead est une création de Bokeh Studio, formé par Toyama et d’autres vétérans de Sony en 2020. Parmi les collaborateurs reconnus, on compte Tatsuya Yoshikawa, concepteur de personnages pour Devil May Cry, Junya Okura, designer principal pour Gravity Rush, et Kazunobu Sato, designer principal pour Puppeteer.

Proche de la sortie du remake de Silent Hill 2

Le lancement de Slitterhead, prévu pour le 8 novembre, coïncide presque avec la sortie du remake de Silent Hill 2, attendu pour le 8 octobre. Un véritable Dead Space et Callisto Protocol en perspective.

Slitterhead sera disponible sur Xbox Series X/S, PlayStation 4, PS5, Steam et la Epic Games Store. Ce nouveau titre s’annonce comme une aventure viscérale et terrifiante, promettant de combler les amateurs de frissons et de sensations fortes.