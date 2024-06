Le film Return to Silent Hill est une adaptation de Silent Hill 2

Inspiré de Silent Hill 2, Return to Silent Hill entend recréer l'angoisse et le mystère du jeu vidéo légendaire pour les amateurs de frissons.

Tl;dr Return to Silent Hill est réalisé par Christophe Gans.

Le film est prévu pour 2024.

Les personnages principaux sont incarnés par Jeremy Irvine, Evie Templeton et Hannah Emily Anderson.

Un remake de Silent Hill 2 sortira le 8 octobre 2024 sur PS5 et PC.

Un retour au cinéma

L’éditeur japonais Konami et ses partenaires Maze Pictures, Metropolitan Filmexport, Davis Films et The Electric Shadow Company ont récemment dévoile le premier trailer de Return to Silent Hill. Cette adaptation du jeu culte de 2001, Silent Hill 2, marque le grand retour de la franchise horrifique sur grand écran.

Une nouvelle adaptation

Réalisé par Christopher Gans, déjà à l’origine du film original de 2006, ce nouveau long-métrage prévu pour 2024 vient redonner un souffle à la série de films. Le protagoniste, James Sunderland, interprété par Jeremy Irvine, plonge dans le brouillard inquiétant de Silent Hill à la recherche de son amour, sans être préparé aux horreurs qu’il y découvrira.

Un trailer qui rend hommage au jeu original

Le trailer, sans aucun dialogue, présente plusieurs reconstitutions fidèles de moments clés du jeu. Parmi eux, la scène miroir de James, ainsi que l’apparition de personnages importants comme Laura (Evie Templeton) et Maria (Hannah Emily Anderson). De plus, les monstrueux habitants de Silent Hill sont aussi dévoilés, avec notamment des hordes d’infirmières chargeant James avant qu’une colossale Pyramid Head ne se dresse au-dessus de lui.

Un retour dans le monde du jeu vidéo

En marge de cette sortie cinématographique, la franchise Silent Hill compte également revisiter son opus très acclamé de 2001. En effet, un remake complet de Silent Hill 2 devrait voir le jour le 8 octobre 2024. Suivant les traces des célèbres remakes de Resident Evil de Capcom, cette nouvelle version promet de respecter l’ambiance et l’intrigue du jeu original tout en y apportant une touche moderne.