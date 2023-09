Devil May Cry est de nouveau adapté en série animée

Netflix et Capcom dévoilent une série animée basée sur l'univers de Devil May Cry.

Créée par Adi Shankar, écrite par Alex Larsen et réalisée par Studio MIR, la série animée Devil May Cry pour Netflix suivra Dante, un chasseur de démons orphelin qui se retrouve confronté à des forces sinistres cherchant à ouvrir le portail entre le royaume des humains et celui des démons.

Un teaser pour la série animée Devil May Cry

La série animée Devil May Cry sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix à une date inconnue.

Adi Shankar a déclaré :

Je suis honoré que Netflix et Capcom m’aient confié la responsabilité de diriger la licence Devil May Cry. Alex Larsen et moi aimons ces personnages, nous faisons partie du fandom, et nous nous engageons à dépasser la barre exceptionnellement haute que nous nous sommes fixée.