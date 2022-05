Slippin’ Jimmy, la mini-série animée préquelle de Better Call Saul

L'univers de Better Call Saul s'étend avec un cartoon familial.

Produit par Starburns Industries et écrit par Ariel Levine et Kathleen Williams-Foshee, Slippin’ Jimmy se concentre sur les mésaventures du jeune Jimmy McGill alors qu’il perfectionne ses talents d’escroc bien avant de devenir Saul Goodman. La rencontrer avec son ami Marco Pasternark sera également de la partie. L’histoire est racontée dans le style des dessins animés des années 1970 et chaque épisode est une ode à des genres cinématographiques particuliers, des westerns spaghettis à Buster Keaton en passant par L’Exorciste.

Before he was Saul Goodman, Jimmy McGill was Slippin' Jimmy. Watch #SlippinJimmy, a new 6-part animated series from #BetterCallSaul's Ariel Levine and Kathleen Williams-Foshee, now on AMC+. pic.twitter.com/nNItkWJDMn — AMC+ (@AMCPlus) May 23, 2022

AMC a annoncé trois séries animées dérivées de Better Call Saul, dont Slippin’ Jimmy. Cooper’s Bar, un spin-off animé avec Rhea Seehorn de Better Call Saul dans le rôle de Kim Wexler, est également prévu pour le printemps. Enfin, Better Call Saul Employee Training revient pour une quatrième saison cet été. Les saisons précédentes de l’émission étaient consacrées à la formation des employés de Los Pollos Hermanos, à la formation à la sécurité chez Madrigal Electromotive et à la formation à l’éthique avec Kim Wexler. Grâce à cette nouvelle série, les fans pourront désormais apprendre à réaliser des publicités télévisées dans le style de Saul Goodman.

Un teaser pour Slippin’ Jimmy

La mini-série animée en six épisodes Slippin’ Jimmy est désormais disponible sur la plateforme de streaming AMC+.