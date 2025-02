Skyworth relance les téléviseurs Philips aux USA

Philips s’apprête à faire son retour sur le marché nord-américain, mais à travers une alliance avec le fabricant chinois Skyworth.

Tl;dr Skyworth utilisera la marque Philips pour vendre ses téléviseurs en Amérique du Nord, sans proposer les modèles Ambilight.

Philips avait quitté ce marché en 2008 à cause d’une forte concurrence, et Skyworth espère que son nom attirera les acheteurs.

Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais Skyworth risque d’avoir du mal à s’imposer face aux géants du secteur.

Une alliance stratégique pour séduire le marché

Skyworth, connu pour ses téléviseurs Clarus Outdoor et Canvas Art, utilisera la marque Philips pour rassurer les consommateurs sur la qualité de ses produits. Cette collaboration vise à combiner l’innovation technologique de Skyworth avec la notoriété de Philips. Cependant, il ne s’agit pas du grand retour des modèles Ambilight qui ont fait la réputation de la marque. L’objectif est avant tout d’attirer les acheteurs nord-américains vers les écrans de Skyworth, qui peine à se faire une place face aux géants du secteur.

Un marché ultra-concurrentiel

Philips avait quitté le marché américain et canadien en 2008 en raison d’une concurrence féroce, dominée par Samsung et Sony. À l’époque, même les marques low-cost comme TCL et Vizio chamboulaient l’industrie avec des modèles abordables et performants. Aujourd’hui, cette pression est toujours présente, rendant difficile l’implantation de nouveaux acteurs. Skyworth espère que la réputation de Philips suffira à convaincre les consommateurs, mais rien ne garantit le succès de cette approche.

Un modèle de licence déjà testé

Ce n’est pas la première fois que Philips cède sa marque sous licence. Lors de son retrait des États-Unis en 2008, la gestion des téléviseurs Philips avait été confiée à la société japonaise Funai pour cinq ans. Cette stratégie permet à Philips de maintenir une présence sans investissement direct dans la production et la distribution. Cette fois, Skyworth espère capitaliser sur cette association pour imposer ses écrans, mais les attentes des consommateurs américains risquent de ne pas être comblées.

Aucune information officielle n’a été donnée sur la date d’arrivée de ces téléviseurs en Amérique du Nord. Le marché des écrans LCD étant toujours très compétitif, Skyworth pourrait avoir du mal à s’imposer malgré le prestige du nom Philips. Le succès de cette initiative dépendra de la qualité des produits proposés et de leur positionnement tarifaire. Face aux mastodontes du secteur, Skyworth devra redoubler d’efforts pour convaincre les acheteurs et éviter un nouvel échec commercial.