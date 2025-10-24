Samsung dévoile une mise à niveau majeure et gratuite pour ses téléviseurs 2025

Samsung enrichit sa gamme de téléviseurs 2025 en proposant une mise à niveau majeure, entièrement gratuite. Cette nouveauté permet aux utilisateurs d’accéder dès à présent à de nouvelles fonctionnalités, améliorant l’expérience et les possibilités offertes par ces modèles.

Tl;dr Perplexity arrive sur les TV Samsung 2025.

Intégration IA offrant questions et recommandations avancées.

12 mois gratuits à Perplexity Pro pour les nouveaux modèles.

Une nouvelle intelligence artificielle débarque sur les téléviseurs Samsung

Il fallait s’y attendre : la course à l’IA dans le secteur de l’électronique grand public s’accélère. Cette fois, c’est Samsung qui s’illustre en annonçant l’arrivée d’une application inédite dédiée à l’intelligence artificielle, sobrement baptisée Perplexity, sur ses téléviseurs de la gamme 2025. Le partenariat entre le géant sud-coréen et la société spécialisée marque une volonté claire : rendre les écrans toujours plus intelligents et interactifs.

L’intégration de Perplexity : bien plus qu’un simple assistant vocal

Concrètement, l’application Perplexity, intégrée au sein de la plateforme Vision AI de Samsung, promet un lot de fonctionnalités jusqu’ici réservées aux meilleurs chatbots du marché. L’utilisateur peut désormais poser des questions contextuelles sur un film ou une série, solliciter des recommandations ou même planifier un voyage depuis son canapé. Selon Samsung, quelques exemples illustrent cette polyvalence :

Chercher les films réalisés par les frères Russo ;

Obtenir des idées pour une équipe de fantasy football ;

Bénéficier d’informations personnalisées en temps réel grâce à des sources fiables.

Pour autant, certaines limites subsistent : il reste flou, à ce stade, si l’IA pourra répondre à des requêtes précises liées au contenu affiché (« Quelle veste porte Tom Cruise dans “Mission Impossible” ? »). À titre de comparaison, des solutions concurrentes comme Alexa+ d’Amazon ou Gemini de Google, proposent déjà ce type d’analyse poussée.

L’offre Perplexity Pro : un an offert… mais pas pour tous

Les heureux propriétaires de téléviseurs Samsung 2025, fraîchement déballés, bénéficieront sans surcoût d’un abonnement gratuit de douze mois à la formule premium « Perplexity Pro ». Un QR code, affiché dès le lancement de l’application, permet d’activer simplement cet avantage. Toutefois, patience requise pour celles et ceux équipés de modèles antérieurs : l’application ne sera disponible qu’avec une mise à jour du système d’exploitation Tizen OS, prévue plus tard dans l’année – sans calendrier précis pour les appareils sortis en 2024 ou 2023.

L’enjeu stratégique pour Samsung face à la concurrence IA

Au-delà du simple gadget, cette intégration traduit une évolution profonde de l’expérience utilisateur sur écran connecté. En misant sur la collaboration avec une IA « conversationnelle », capable non seulement d’apporter des réponses détaillées, mais aussi de faire preuve d’une certaine « compréhension contextuelle », Samsung entend marquer sa différence face à ses rivaux historiques. Reste à voir comment ce nouvel atout sera accueilli par le grand public… et jusqu’où iront ces alliances entre fabricants et spécialistes de l’intelligence artificielle.