Skeleton Crew, la série Star Wars de Jon Watts

Le comédien britannique Jude Law sera le héros de Star Wars : Skeleton Crew.

Prenant place dans la même chronologie que The Mandalorian et Book Of Boba Fett, la série télévisée Star Wars : Skeleton Crew, qui débutera son tournage d’ici cet été, narre l’histoire d’un groupe d’enfants d’une dizaine d’années perdus dans la galaxie et cherchant à rejoindre leur planète durant l’ère de la Nouvelle République. L’acteur Jude Law est le premier grand nom du casting, en plus d’être le personnage principal.

Star Wars: Skeleton Crew, an Original series starring Jude Law, from executive producers Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau and Dave Filoni, is streaming in 2023 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/cEP3uXO4Aw — Star Wars (@starwars) May 26, 2022

Le réalisateur Jon Watts prévient d’ailleurs : “Ce nouveau projet met en vedette quatre enfants, mais ce n’est pas une série pour les enfants“. A noter que Christopher Ford s’occupe du scénario, tandis que Jon Favreau et Dave Filoni sont producteurs exécutifs. Aucune date de diffusion sur la plateforme de streaming Disney+ pour le moment.