Six choses à faire si vous voulez disparaître d’Internet

Disparaître totalement et complètement d'internet est une chose impossible. Surtout aujourd'hui. Mais il est possible de réduire sa présence au maximum.

Si vous lisez ces lignes, il est fort probable que vos informations personnelles soient accessibles au public. Et par “public”, il faut lire, “tout le monde partout”. Comment, alors, disparaître d’internet pourrait faire cesser les entreprises de mettre les mains sur ces données ? Pour la faire courte, c’est impossible. Malheureusement, il est impossible de disparaître complètement et totalement d’internet mais il est possible de laisser un minimum de traces. Voici quelques astuces pour ce faire.

Attention, cependant : supprimer ses données personnelles d’internet pourrait avoir certains effets négatifs, comme rendre difficile la communication avec des employeurs potentiels.

1. Supprimez ou désactivez vos comptes sur les services de shopping, media sociaux et autres

Pensez à tous les services sociaux sur lesquels vous avez des comptes. Mis à part les plus grands (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), avez-vous de vieux comptes sur Tumblr ? MySpace ? Reddit ? Sur quels sites e-commerce avez-vous un compte ? Amazon ? Et les autres ?

Pour supprimer ces comptes, connectez-vous sur les sites concernés et dans votre profil, cherchez les options pour désactiver, supprimer ou clôturer votre compte. Celles-ci se trouvent le plus souvent dans Vie privée ou Sécurité.

Si vous avez des difficultés avec tel ou tel site, n’hésitez pas à rechercher “Comment supprimer compte << nom du service >>”. Vous devriez trouver l’information assez facilement.

Et si, pour une raison ou un autre, un compte est impossible à supprimer, changez les informations pour brouiller les pistes, saisissez quelque chose de complètement faux.

2. Faites-vous disparaître des sites de collectes de données

Il y a des entreprises qui n’ont pour rôle que de collecter vos données. Ce sont des data brokers, ils collectent des données pour tout ce que vous faites en ligne et vendent ensuite ces données aux tierces parties intéressées, le plus souvent pour vous proposer des publicités ciblées.

Vous pouvez vous cherchez sur ces sites et les contacter directement pour faire effacer vos données personnelles. Mais ces procédures sont différentes d’un site à l’autre et il faut souvent remplir des papiers – et envoyer des fax, des courriers, etc. –

Une solution plus facile est d’utiliser un service comme DeleteMe. Moyennant finance, ce service va réaliser ces opérations fastidieuses pour vous. Il va même vérifier tous les x temps pour s’assurer que votre nom n’a pas reparu ici ou là.

Attention : si vous vous êtes supprimé(e) sur ces sites de data brokers, vous vous êtes probablement supprimé(e) des résultats de Google. Il est donc plus difficile pour les gens de vous trouver. DeleteMe vous propose aussi un certain nombre de directives à suivre pour vous effacer sur les différents data brokers si vous préférez le faire vous-même.

3. Supprimez vos informations directement sur les sites

Tout d’abord, vérifiez avec votre opérateur pour vous assurer que vous n’êtes pas listé(e) en ligne et demandez-leu de supprimer vos données le cas échéant.

Si vous voulez supprimer un vieux post embarrassant sur un forum ou un blog, il vous faut contacter le webmaster directement. Vous pouvez trouver les informations de contact dans les sections dédiées ou utiliser www.whois.com et saisir le nom de domaine à contacter.

Malheureusement, les webmasters ne sont aucunement tenus de répondre à vos demandes. Restez toujours poli(e) et demandez précisément quel(s) post(s) vous voulez faire supprimer.

S’ils ne répondent pas favorablement, l’option n°4, ci-dessous, est moins efficace, mais valable.

4. Supprimez vos informations personnelles des sites

Si quelqu’un a publié des informations sensibles vous concernant comme un numéro de sécurité sociale ou de compte en banque et que le webmaster du site refuse de supprimer le post en question, vous pouvez envoyer une requête officielle de suppression à Google.

La procédure peut prendre un certain temps et il n’y a aucune garantie qu’elle aboutisse, mais c’est aussi votre meilleur recours si vous êtes vraiment dans une situation vulnérable.

5. Supprimez les résultats de recherche périmés

Imaginons qu’il y ait une page avec des informations vous concernant que vous aimeriez voir disparaître – comme la page d’un ancien employeur, plusieurs mois après que vous avez changé de travail -. Vous leur demandez à mettre à jour la page. Ils obtempèrent. Mais lorsque vous faites une recherche sur votre nom sur Google, la page apparaît toujours dans les résultats – alors que votre nom est introuvable quand vous cliquez sur le lien -. Cela signifie que la vieille version de la page est toujours en cache sur les serveurs de Google.

C’est là que l’outil entre en jeu. Soumettez l’URL à Google pour qu’il mette à jour ses serveurs, supprime le résultat du cache pour que personne ne puisse y accéder. Aucune garantie que Google supprime effectivement l’information en cache, mais cela vaut le coup d’essayer si vous voulez vraiment réduire votre présence sur internet.

6. Enfin, dernière étape, supprimez vos comptes email

Selon le type de compte email que vous avez, le nombre d’étapes pour ce faire varie. Il vous faudra de toute façon vous connecter et trouver l’option pour supprimer ou fermer le compte. Certains comptes restent ouverts pendant un certain temps, si vous revenez sur votre choix, par exemple.

Une adresse email est aussi nécessaire pour compléter l’opération, assurez-vous donc que celle que vous saisissez soit votre dernière.

Une dernière chose…

Souvenez-vous d’être patient et ne vous attendez pas à disparaître du jour au lendemain. Vous devrez aussi très probablement accepter que certaines choses ne puissent pas être supprimées…