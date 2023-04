Silo : un drama de science-fiction dans un monde post-apocalyptique

Une adaptation en série télévisée de la trilogie dystopique éponyme de Hugh Howey.

Créée par Graham Yost (Band of Brothers, Justified, Slow Horses), qui en est également le showrunner, réalisée par Morten Tyldum (Defending Jacob, The Imitation Game, Jack Ryan) et produite par AMC Studios, la série télévisée Silo raconte l’histoire des dix mille derniers habitants de la Terre, dont la maison, située à un kilomètre de profondeur, les protège du monde toxique et mortel qui les entoure. Cependant, personne ne sait quand ni pourquoi le silo a été construit et tous ceux qui tentent de le découvrir s’exposent à des conséquences fatales.

Un trailer pour Silo

Silo sera disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Apple TV+ à partir du 5 mai prochain. Le casting est composé de Rebecca Ferguson, Lonnie “Common” Rashid Lynn, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, Rashida Jones et Tim Robbins.

L’actrice suédoise Rebecca Ferguson (Doctor Sleep, Cold Night, Reminiscence, Dune) sera dans la peau de Juliette, une ingénieure qui cherche des réponses au meurtre d’un être cher et tombe sur un mystère bien plus profond qu’elle n’aurait pu l’imaginer, l’amenant à découvrir que si les mensonges ne vous tuent pas, la vérité, elle, le fera.